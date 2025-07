De Belgische profvoetballer Sofian Kiyine (27) was zaterdagochtend betrokken bij een nogal opvallend verkeersongeluk in Luik. Het is niet de eerste keer dat hij zoiets voor elkaar heeft gekregen.

Op zaterdagochtend rond 07:00 uur was Luik getuige van een spectaculair verkeersongeluk. Een Mercedes E-klasse knalde een rotonde op, botste daarbij tegen verkeersborden aan en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Volgens de brandweer is de bolide daarna ook nog eens ontploft. De bestuurder: Kiyine.

De voetballer reed op de rotonde vermoedelijk de verkeerde richting op en ging mogelijk ook te hard in een gebied waar wegwerkzaamheden plaatsvonden. Uiteindelijk ontplofte de auto dus, waarna de twee inzittenden, Kiyine en zijn vrouwelijke passagier, gewond raakten.

Naar het ziekenhuis

Ze zaten bekneld in het voertuig en moesten door hulpdiensten worden bevrijd. Daarna zijn ze overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand zou stabiel zijn en niet levensbedreigend. Kiyine was op dat moment buiten bewustzijn.

In het ziekenhuis werd ook een alcoholtest uitgevoerd, die volgens La Dernière Heure een positief resultaat opleverde. Als gevolg daarvan is zijn rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken.

"De precieze omstandigheden van het ongeval moeten nog worden onderzocht, maar het lijkt erop dat de bestuurder in slaap is gevallen achter het stuur", zo schrijft nieuwssite Sudinfo over het ongeluk.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat Kiyine betrokken is bij een verkeersongeval waarbij alcohol in het spel was. In 2023 scheurde hij met zo'n 150 km per uur rechtdoor op een rotonde in Flémalle, waarna hij de lucht in ging en letterlijk een sporthal binnenvloog. Wonder boven wonder vielen er toen geen slachtoffers. Kiyine zelf liep toen wel een gebroken wervel op en moest twaalf hechtingen in zijn rechterhiel krijgen.

Ook bij dit incident bleek uit een ademtest dat Kiyine onder invloed was; hij had 1,72 promille alcohol in zijn bloed. Volgens eigen zeggen was hij onwel geworden tijdens het rijden, maar hij had geen herinnering aan het veroorzaken van het ongeval.

In de zomer van 2024 vertrok Kiyine bij OH Leuven. Momenteel speelt hij voor US Triestina, een club die actief is op het derde niveau in Italië.