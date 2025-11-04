Een droom die in vervulling ging voor Sir David Beckham. De oud-topvoetballer werd dinsdag geridderd door koning Charles in Windsor Castle. Hierdoor komt de mede-eigenaar van Inter Miami in een rijtje met onder meer Bobby Charlton en Alex Ferguson.

Het is niet de eerste onderscheiding die Beckham ontving. In 2003 werd hij al benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk voor zijn unieke voetbalprestaties. In juni werd al bekend dat de vijftige jarige oud-topvoetballer zou worden geridderd. Dinsdag tijdens een koninklijke ceremonie was het dan zover.

'Ik moest huilen toen ik het voor het eerst hoorde'

Beckham ging in Windsor Castle op zijn knieën en werd vervolgens door koning Charles met een zwaard op zijn schouders getikt. Beckhams vrouw, Victoria, woonde de ceremonie bij. "Ik moest huilen toen ik het voor het eerst hoorde'', vertelde Beckham na de ceremonie tegen Sky News. "De maanden erna ook nog. Ik was niet gestrest of nerveus. Maar het was een heel emotionele week. Dat heb ik van mijn moeder'', vervolgt hij.

"Ik denk dat de reis hier naartoe heel speciaal was voor mijn familie", verklaart Beckham, die altijd in is voor een geintje met hen. "Ik ga ze niets aandringen, maar ze mogen me altijd 'Sir Dad' of 'Sir Son' noemen."

De vers geridderde Beckham vertelt dat hij zal moeten wennen aan het feit dat mensen hem nu met deze titel aanspreken. "Maar ik ben vooral heel trots", aldus de oud-speler van onder meer Manchester United en Paris Saint Germain. Beckham ontving de onderscheiding door zijn imposante loopbaan als voetballer en de goede doelen die hij na zijn carrière opzette. Zo is hij ondermeer ambassedeur bij UNICEF.

Geridderde voetballegendes

Beckham is zeker niet de eerste voetballer die is geridderd. De bekendste 'sir's' in het voetbal zijn Bobby Charlton, Alex Ferguson en Kenny Dalglish. Alle drie gingen nu hun profesionele loopbaan aan de slag met liefdadighiedswerk.

