Vandaag Inside, het praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, houdt de gemoederen flink bezig. In de 'voetbalkantine' werd onlangs namelijk een mail gedeeld, die niet bedoeld was voor de buitenwereld. Het laatste is daar nog niet over gezegd.

In de aflevering van vorige week dinsdag toonde Genee een stevige mail van Carlo van Lienden, die tegenwoordig RTL Tonight maakt. Die dateerde uit de eerste week dat Vandaag Inside in het huidige format op tv was. Genee las zowat alles voor, ook kritische noten naar Angela de Jong. Die reageert op het voorval in een podcast van het AD.

'Heel pijnlijk'

Was het schofterig of precies wat je kunt verwachten bij VI? De Jong werd zelf een AD-heks genoemd in het bericht van Van Lienden. Daar zit ze zelf niet zo mee. "Maar wat ik wel heel pijnlijk vond was de klassering van de SBS6-kijker." Daarover werd geschreven dat ze nog geen Donald Duck kunnen uitlezen.

"Om dat zo keihard voor te lezen is wel een dingetje. En tegelijkertijd, toen hij dat deed, moest ik ook heel hard lachen." De essentie van de mail was dat VI niet 'strak geformateerd' is en RTL Tonight wel. Het programma van Genee, Derksen en Van der Gijp wordt daarom weer eens vergeleken met een voetbalkantine. "In zo'n setting ga je ook makkelijker zo'n mail voorlezen."

"Het zal misschien niet eens Wilfreds idee zijn geweest om die hele email te lezen", wordt geopperd in de podcast. Daar denkt De Jong toch anders over. "Nou het was denk ik wel voorbereid hoor. Ze hadden allemaal dingen gemarkeerd en dat hele bericht uitgeprint."

Charme van het programma

"Maar ze doen het de hele tijd", vervolgt de columniste. "Johan flapte er vorige week ook weer iets uit wat hij niet had mogen zeggen over Astrid Holleeder." Zij zou zich namelijk hebben aangemeld als gast bij De Oranjezomer. "Dat hoort een beetje bij de charme van het programma."

Ze besluiten daarom dat je vooral voorzichtig moet zijn met wat je zwart op wit over andere mensen zegt. "Je krijgt het altijd terug."