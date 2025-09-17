Wilfred Genee werd dinsdag in de uitzending van Vandaag Inside aangepakt door oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen. Zij deelden een lachwekkend verhaal van gast van het programma.

Van der Gijp gaat er met gestrekt been in. Hij heeft een boek meegenomen waaruit hij graag wil voorlezen. Genee vraagt zich af waarom. "Omdat jij zo'n polariserende presentator bent." "Oh ben ik het", reageert Genee verbaasd.

Hij moet het verhaal zelf voorlezen. "Want ik heb geen zin om mijn leesbril te pakken", aldus Van der Gijp. "Maar dit is wat jij mensen aandoet, met je vervelende gedoe." "Dat is heel erg", vult Derksen aan. "Luister goed."

'Koekoek'

Het boek is geschreven door Michel van Egmond, een vriend van de show en collega van Van der Gijp bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. Genee pakt het boek van hem aan en begint te lezen. "Er kwam een vierde brandweerman aanlopen, hij tikte me op de schouder en keek mij dwingend aan. 'Hé', zei hij. 'Zeg eens koekoek'."

De VI-presentator begint te lachen en hefet al in de gaten waar de anekdote naartoe gaat. De brandweerman herkent Van Egmond van Vandaag Inside en wil hem 'koekoek' laten zeggen vanwege een vast onderdeel in de talkshow waarbij nieuwe gasten het woord voor de camera moeten zeggen.

Verbinding

"De koekoek is een begrip geworden", is de reactie van Genee op het verhaal. "Misschien kunnen we de wereld dichterbij elkaar krijgen als we allemaal een koekoek zouden doen." Derksen vindt dat ook wel een goed idee.

Vervolgens deelt de bromsnor nog een compliment uit aan de schrijver. "Die kan van niets, iets maken. Zo'n verhaal is niet leuk als je het vertelt, maar wel als hij het opschrijft."

Ruzie

Van Egmond deed onlangs nog onthullende uitspraken over de gang van zaken achter de schermen bij VI. Hij herinnerde zich een situatie tijdens de opnames in het Kurhaus tijdens het WK van 2014. Daar kregen Van der Gijp en Derksen ruzie vanwege kritische opmerkingen over en weer. De schrijver maakte het van dichtbij mee. "Toen kregen ze mot met elkaar, maar ze moesten wel elke avond samen aan tafel zitten."

"Toen heb ik een keer met een stopwatch getimed hoelang het duurde voordat ze elkaar aankeken: 47 minuten", aldus Van Egmond. "En in de pauze ging Johan altijd even naar buiten om te roken en René om een luchtje te scheppen. Toen passeerden jullie elkaar en toen dacht ik: als één van de twee de ander nu per ongeluk aanstoot, dan wordt het een grote knokpartij."