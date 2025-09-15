Johan Derksen weet precies wat een cliffhanger is. De 76-jarige oud-voetballer speelde in de intro van Vandaag Inside slim met de honderdduizenden kijkers en kwam met een mysterieuze aankondiging. Presentator Wilfred Genee greep snel in toen Derksen al wilde verklappen wat het was. Daardoor bleef het minutenlang gissen wat Derksen bedoelde, maar later gaf hij toch duidelijkheid en kwam hij met opvallend nieuws.

"Hier zitten de mensen op te wachten", begon Derksen in de korte intro tussen de reclameblokjes door. "Ik ga een frisse wind door rechts Nederland laten waaien." Maar de kijkers van het immens populaire praatprogramma moesten tot na de babbeltjes met de gasten wachten op wat Derksen daarmee bedoelde. Genee maakte er eerst nog een grap van door foto's te tonen van Derksen in een Sinterklaaspak. "Een reclame voor Directeurtje, om aan te kondigen dat hij door het hele land optreedt als Sinterklaas", legde Derksen de foto uit. Daarna volgde pas de échte uitleg.

'Ik moet eerlijk zeggen...'

"Ik ga dat rechts Nederland even op poten zetten. Ik moet eerlijk zeggen, de wethouder van de VVD is bij me langs geweest. Ik heb me over laten halen om op de lijst te gaan van de gemeente Aa en Hunze. Vorig jaar kwam hij ook al langs. Nu hebben ze voor het eerst een VVD'er in hun midden die heel kritisch is op de VVD. Daar zullen ze even aan moeten wennen." Over zijn onafhankelijkheid in de talkshow Vandaag Inside maakt Derksen zich naar eigen zeggen geen zorgen.

'Cao van John de Mol is me heilig'

"Ik voel me totaal onafhankelijk hoor. Ik begin met de erepenning af te nemen van Henk Kamp (ex-minister, red.), want dat vind ik stuitend. Ik sta op de lijst om gekozen te worden voor de gemeenteraad. Niet dat ik ooit naar de vergadering kan, want ik moet hier de hele avond zitten. Ik heb helemaal geen politieke ambities, maar lijstduwer zijn is hip tegenwoordig. Niet verkiesbaar? Die cao van John de Mol is me heilig." Derksen vond in bargast Chris Woerts een medestander, want hij is lijstduwer van de VVD in zijn eigen gemeente. "Goed gedaan Johan."

'Hoef je je niet voor te schamen'

Volgens Derksen is de VVD geen partij 'waar je je voor hoeft te schamen'. "Een en al fatsoen. En waar ik mee begin in Drenthe is dat alle illegale wolven het land uit moeten." Maar of hij ook landelijk op de partij gaat stemmen? "Ik sluit niet uit dat ik op een andere partij ga stemmen, want ik ben niet zo blij met die partij."