Bastian Schweinsteiger is voorlopig niet van de Duitse televisie te slaan bij wedstrijden van de nationale ploeg. De 41-jarige oud-voetballer is tegenwoordig analist en dat werk zal hij de komende jaren voortzetten. Een welkome opsteker voor de Duitser na een bewogen 2025, waarin hij ongewild in het middelpunt van de belangstelling stond.

Dat was namelijk het jaar waarin hij scheidde van zijn ex-vrouw Ana Ivanovic, de voormalige Servische toptennisster. Het koppel trouwde in 2016 in Venetië en kreeg drie kinderen. Schweinsteiger en Ivanovic leken een sprookjeshuwelijk te leven, maar in tegenstelling tot sprookjes kende dit verhaal een vervelend einde.

Schweinsteiger had een affaire met een andere vrouw en dus zat er voor Ivanovic niets anders op: scheiden. Vooral in de Duitse media werd de breuk breed uitgemeten. Dat hakte er flink in bij de voormalig nummer 1 van de wereld. Eind 2025 blikte ze terug. "Ik ben mijn familie en vrienden eeuwig dankbaar. Jullie liefde heeft me meer gedragen dan jullie ooit zullen beseffen", schetste de Servische.

Contractnieuws Schweinsteiger

De twee gaan dus ieder hun eigen weg, al zijn er goede afspraken gemaakt over de kinderen. Schweinsteiger zal actief betrokken blijven in de voetbalwereld. De wereldkampioen van 2014 is sinds zijn actieve carrière analist bij de ADR en die rol bevalt hem wel. Zo erg dat hij zijn contract tot 2028 verlengd heeft. Dat maakte de zender bekend. "De reis gaat verder!", schreef hij zelf op X.

Die Reise geht weiter! Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag als ARD @sportschau Fußball-Experte bis 2028 verlängert habe! 🙏🏼 Gemeinsam mit dem gesamten Team freue ich mich in diesem Jahr besonders auf eine spannende und erfolgreiche WM in Mexiko, Kanada und den USA. pic.twitter.com/3piO25yIFi — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) January 15, 2026

Het zorgt ervoor dat Schweinsteiger te zien is op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Duitsland zit dan in een groep met Curaçao, Ivoorkust en Ecuador. ADR schrijft over Schweini's contractverlenging: "Sinds 2020 heeft hij de voetbaluitzendingen van ARD verrijkt met zijn ervaring, wat tot uiting komt in zijn analyses en beoordelingen."

Voetbalicoon

Schweinsteiger weet ook waarover hij praat. Tijdens zijn voetbalbestaan stond hij op het hoogste treetje. Hij werd groot bij Bayern München, waar hij talloze titels in de Bundesliga pakte en de Champions League. Met Duitsland werd hij wereldkampioen op het WK van 2014 in Brazilië. Schweini speelde verder nog voor Manchester United en Chicago Fire.