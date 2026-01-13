Khalid Sinouh kijkt met gemengde gevoelens terug naar zijn tijd als technisch directeur bij Curaçao. Hij kwam er in die periode achter dat die functie hem op het lijf geschreven is, maar mist na de WK-plaatsing toch bepaalde credits naar hem toe. "Daar heb ik mede voor gezorgd."

Khalid Sinouh stapte in 2023 in bij Curaçao als technisch directeur met maar één doel voor ogen; met het eiland plaatsen voor het WK in 2026. Ondertussen weet de hele wereld wel dat dat nu gelukt is, maar dat was zonder Sinouh in functie. Hij moest weg toen de vorige voorzitter van de bond opstapte, vijf maanden na zijn start bij Curaçao. "Dan merk je toch dat op die functie politiek een grote rol speelt", blikt Sinouh terug met Sportnieuws.nl.

'Ik miste draagvlak'

Wat Sinouh miste in zijn rol als technisch directeur was draagvlak. "Andere krachten spelen daar een rol, bestuurlijk. Daar ben ik de dupe van geworden. Natuurlijk doet dat pijn, want ik was er graag bij geweest en had graag meegevierd", zegt hij in alle eerlijkheid.

Ook nu achteraf mist Sinouh af en toe de credits die hem toebehoren. "Als ik kijk naar hetgeen ik daar gedaan heb, en hoe hard ik heb gewerkt om dat te realiseren. Alles moest neergezet worden, en kijk eens hoe het nu staat. Ik vind dat soms toch wel te weinig over gesproken wordt. Maar dat laat ik graag aan anderen over."

'Ik gun het de staf en spelers'

Sinouh benadrukt wel dat hij het alles en iedereen bij Curaçao gunt, het doel wat ze hadden is bereikt. "Ik gun het de staf die ik heb aangesteld, ik ben heel blij voor de jongens ook voor degene die later alsnog zijn aangesloten. Daar heb ik mede voor gezorgd, ik ben maanden bezig geweest om de jongens over te halen. Dan heb ik het over Armando Obispo, maar ook Shurandy Sambo en Joshua Brenet. Dat is gelukt, ook dankzij de geweldige prestaties van de staf. Daar had ik graag op meegelift, want dat geeft je carrière ook een boost."

Curaçao op het WK

Sinouh gaat met veel interesse naar het WK kijken, en gaat zonder al teveel verwachting kijken naar Curaçao. Niet in de slechte zin van het woord, maar omdat het doel toch al bereikt is. "We zijn in 2023 met niets begonnen en wilden het WK halen. Dat is wonderbaarlijk gelukt. We hebben zoveel moeten realiseren; een staf, maar ook sponsoren, nieuwe velden en een nieuwe structuur binnen de ploeg. Maar ook accommodatie en het vliegen hebben we geregeld", legt hij het startpunt van deze reis uit.

Ondanks de professionele sferen denkt hij toch dat ieder punt mooi meegenomen is. "Iedere winst, of ieder punt is al historisch", benadrukt hij. "Ik kan me niet voorstellen dat Dick (Advocaat, red.) naar het WK gaat zonder punten te willen halen. Dus dat zal hopelijk wel het doel zijn. Maar als je kijkt naar de poule waar ze in zitten, dat is toch wel een heel moeilijke poule hoor. Dat wordt lastig."

