De jaarwisseling is ook altijd een moment om terug te kijken op alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Zo ook voor oud-tennisster Ana Ivanovic. Voor haar was het een bewogen jaar, want het droomhuwelijk van de voormalig nummer 1 van de wereld met ex-topvoetballer Bastian Schweinsteiger liep op de klippen.

Ivanovic en Schweinsteiger vormden jarenlang één van de bekendste sportkoppels ter wereld, maar daar kwam in 2025 dus een einde aan. De vonk tussen de twee sprong in 2014 over toen ze allebei nog actief waren als profsporter. Ze trouwden vervolgens in 2016 en kregen drie kinderen samen, maar het afgelopen jaar klapte de relatie toch. De Duitse oud-voetballer bleek niet helemaal te hebben begrepen wat hij bij de bruiloft aan zijn geliefde had beloofd en na een affaire was het over tussen hem en Ivanovic.

De Servische, die in 2008 Roland Garros wist te winnen, hield zich elke keer volledig stil over wat er in haar privéleven gebeurde en dat zal niet makkelijk zijn geweest, want vooral in Duitsland werd gretig uitgepakt met de escapades van haar inmiddels ex-man. Alles wat Schweinsteiger doet is daar groot nieuws en gek is dat natuurlijk niet, want hij werd in 2014 met zijn land wereldkampioen.

Leerzaam jaar

Ivanovic kan er echter niet omheen dat er veel is gebeurd in het afgelopen jaar. Dat blijkt wel uit het bericht dat ze rond de jaarwisseling op haar Instagram plaatste. Het is duidelijk dat ze in ieder geval flink wijzer is geworden: "2025, bedankt dat je de strengste én de mooiste leraar was die ik me had kunnen wensen. Bedankt voor de lessen, de uitdagingen en dat je me hebt laten zien waar ik nog moest groeien."

"Ik stap 2026 in met een vredig hart en enorm veel enthousiasme voor wat de toekomst brengt. Bovenal ben ik mijn familie en vrienden eeuwig dankbaar, jullie liefde heeft me meer gedragen dan jullie ooit zullen beseffen", schrijft de voormalig toptennisster.

Goede afspraken

Ondanks de pijnlijke manier waarop hun huwelijk ten einde kwam, is het niet zo dat de twee in een vechtscheiding zijn beland. Ze hebben besloten dat het voor hun kinderen het beste is als de afhandeling zonder schandalen en drama verloopt. Dat is dan waarschijnlijk ook de reden waarom zowel Schweinsteiger als Ivanovic in het openbaar nog niets inhoudelijks over de scheiding hebben verteld.