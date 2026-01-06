Een relletje is bij de Duitse toptennisser Alexander Zverev nooit ver weg. Ook nu niet, terwijl hij in voorbereiding is op de Australian Open. Zverev werd op de gevoelige plaat vastgelegd met iemand die niet zijn vriendin is. Toch maken ze het in Duitsland groter dan het is.

Zverev doet in Australië mee aan de United Cup, het enige landentoernooi dat uit gemengde teams bestaat. Daarbij is hij met Duitsland ingedeeld in een poule met Nederland en Polen. Zverev trakteerde Oranje op een pak rammel. Zelf won hij zijn enkelpartij tegen Tallon Griekspoor, tegen wie hij een berucht verleden heeft:

Zverev op de foto met bekende influencer

In Sydney werd Zverev door de paparazzi op de gevoelige plaat vastgelegd met influencer Caro Daur. Daarmee ging het Duitse medium Bild aan de haal. 'O jee, wat doen zij samen?', kopt de grootste krant van onze oosterburen. 'Deze foto's zijn een echte blikvanger! Ze lijken erg close met elkaar. Zverevs vriendin Sophia Thomalla (36) is niet op de foto's te zien.'

Daarmee stoken ze het vuurtje wat op. Maar het lijkt gewoon om een onschuldige ontmoeting te gaan. Ook moedigde ze Zverev aan tijdens zijn wedstrijd tegen Griekspoor. 'Betekent dit ook een nieuw begin in zijn liefdesleven? Nee!', antwoordt het medium resoluut.

Zverev gewoon nog gelukkig met huidige vriendin

Volgens Bild is alles nog in orde tussen Zverev en zijn huidige vriendin Sophia. 'Ze vergezelde Alexander in Australië. Ze hadden daar al samen kerstmis en oud & nieuw doorgebracht.' De reden wordt ook geschetst door het Duitse medium: 'We hebben vernomen dat Sophia een paar dagen geleden Australië heeft verlaten en nu in Berlijn is. Waarom? Vanwege haar hond. Eind oktober adopteerden Sophia en Alexander de teckelpuppy Mishka.'

Zverev speelde ook al zijn tweede wedstrijd op de United Cup, dat was afgelopen maandag. Toen ging Duitsland kansloos met 3-0 onderuit tegen Polen. Zverev zelf verloor van Hubert Hurkacz. Nederland komt woensdag in actie tegen de Polen.