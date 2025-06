Ellen Hoog en Naomi van As bespreken het sportweekend voor Sportnieuws.nl: 'Dat past niet in het plan'

In de nieuwste podcast 'EN door met Ellen & Naomi én Sportnieuws.nl' bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As weer de opvallendste momenten van het afgelopen sportweekend.

Wekelijks praten de twee ex-tophockeysters over wat hen is opgevallen en na het afgelopen sportweekend hadden ze natuurlijk weer genoeg gespreksstof. De Champions League-finale, de laatste etappes van de Giro d'Italia, de oorwassing van de Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland. Het komt allemaal voorbij in de nieuwe podcast.

Champions League-finale

Hoog en Van As, die samen met het Nederlands hockeyteam goud wonnen op de Olympische Spelen in 2008 en 2012, verbazen zich over de grootste zege ooit in de Champions League-finale. PSG won met 5-0 van Internazionale en uitblinker was Désiré Doué, die dinsdag pas zijn twintigste verjaardag vierde. De ex-hockeysters zagen hem zijn shirt uittrekken en daarbij viel ze wat op.

Jenning de Boo

Ook gaat het over de keuze van Jenning de Boo om acht maanden voor de Olympische Winterspelen plotseling op te duiken bij het NK skeeleren. Hij kwam daar uitgeschonden uit, maar had de topschaatser überhaupt dat risico moeten nemen? "Je kunt je voorstellen dat het niet helemaal in het olympische plan past", merkt Van As op.

Zeperd Oranje Leeuwinnen

Ook kunnen Hoog en Van As natuurlijk niet om de dikke nederlaag van de Oranje Leeuwinnen heen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker verloor een maand voor de start van het EK met liefst 4-0 op bezoek bij Duitsland in de Nations League. Hoog en Van As komen in de podcast met advies voor Oranje zodat de speelsters geen modderfiguur slaan op het EK.

Beluister de podcast

