Topschaatser Jenning de Boo krijgt bijval na veelbesproken actie: 'Dat is een extra prikkel'

Topschaatser Jenning de Boo stond dit weekend verrassend aan de start van het NK skeeleren. Een opvallende beslissing, vinden sommigen, zeker met de Olympische Winterspelen in Milaan voor de deur. Maar in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast zijn oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het daar niet mee eens.

De centrale stelling in de aflevering luidt: ‘Jenning de Boo neemt te veel risico met het oog op de Olympische Winterspelen van 2026’. “Oneens”, reageert Van As zonder aarzeling. “Je kan denken: ‘Oh, wat doet hij nu?’ Het ís natuurlijk een risico, zeker als je niet regelmatig skeelert.”

“Maar hij werd gevraagd door een vriend om mee te doen. En het feit dat je je niet hoeft te plaatsen, terwijl je niet eens bij een club zit, vond ik al opvallend. De Boo heeft vroeger veel geskeelerd. Voor hem was het ook een stukje nostalgie”, licht ze toe.

Ze vervolgt: “Zijn coach Gerard van der Velden vond er ongetwijfeld iets van. Je kunt je voorstellen dat het niet helemaal in het olympische plan past. Maar hij lag er niet dwars voor. Hij gaf vooral aan dat De Boo voorzichtig moest zijn en goed moest nadenken. Geen gekke dingen, en dat deed hij ook niet.”

'Best gênant'

Toch was het tijdens de race niet altijd makkelijk, vertelt Van As: “Hij vond het soms best gênant om af te remmen terwijl de anderen vol gas gingen. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Het is bovendien een extra prikkel in je trainingsprogramma. Even iets anders dan normaal.”

Hoog vult aan: “Die Mulder-broertjes deden dit toch ook altijd?” Van As knikt: “Ja, heel veel schaatsers hebben vroeger geskeelerd."

Onderdeel van je trainingsprogramma

Hoog bekijkt het vanuit een ander perspectief: “Ik kan me voorstellen dat het zelfs onderdeel is van je trainingsplan.” “Tijdens trainingen skeeleren ze inderdaad ook”, bevestigt Van As. “Alleen zijn wedstrijden natuurlijk net even anders.”

Hoog wijst op het risico: “Er kan van alles gebeuren. Als je valt, val je op asfalt.” Van As: “Dan lig je gewoon helemaal open.” “Ja, dan ben je de Sjaak”, zegt Hoog. “Dat is het risico. Maar ik snap ook dat het juist lekker is: je voelt die spanning weer, de druk.”

Hoog sluit af: “Spanning is lastig na te bootsen in training, maar op deze manier lukt dat misschien wel.” Van As besluit: “En het houdt je ook gewoon fris in je hoofd.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend.