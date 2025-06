Olympisch kampioenen verbijsterd door lichaam Champions League-held: ‘Dat kan niet’

De jonge Désiré Doué was de absolute uitblinker in de Champions League-finale, waarin hij met twee doelpunten en een assist Paris Saint-Germain naar een klinkende overwinning leidde. Na zijn tweede treffer trok hij zijn shirt uit, een moment dat voor verbijstering zorgde bij Ellen Hoog en Naomi van As in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

Paris Saint-Germain won overtuigend met 5-0 van Inter Milan. “De grootste uitslag ooit in een Champions League-finale”, opent Van As. “Best een afgang voor Inter in zo’n belangrijke wedstrijd…”

Hij zette Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar aan de kant: hoe één man PSG eindelijk naar de Champions League loodste Jarenlang liep het stuk op hetzelfde bij Paris Saint-Germain: miljardeninvesteringen, wereldsterren, maar geen hoofdprijs. Tot Luís Campos het roer overnam. De sportief directeur ruimde de vedettencultuur op, haalde zelf zijn spelers, hield de regie strak in handen en loodste PSG naar een historische 5-0 zege in de finale. Zonder Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, maar eindelijk met een plan dat werkte.

Onder de indruk van Doué

Hoog was onder de indruk van Doué: “Ik heb echt genoten van hem. Afgelopen zomer is hij voor 50 miljoen overgekomen van Stade Rennais. Wat een talent. Zo atletisch en vaardig voor een negentienjarige. Twee goals en een assist in een finale... het is een genot om naar te kijken.” Overigens vierde Doué drie dagen na de finale zijn twintigste verjaardag.

Dit is Désiré Doué: wondertiener schittert in Champions League-finale en doet Kylian Mbappé vergeten Désiré Doué (19) stal de show in de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter. De vleugelspeler van PSG gaf de assist bij de openingstreffer en gooide zelf de eindstrijd in het slot met de 3-0. Dit is Doué, een nieuw pareltje dat de onmogelijke taak vervult om Kylian Mbappé op te volgen.

Hoog vervolgt: “Bij die assist, die steekpass die hij krijgt, en hoe hij die bal meteen perfect aanneemt. Hij draait direct richting doel, blijft rustig en houdt het overzicht. In plaats van zelf te schieten, kiest hij de juiste pass waardoor Achraf Hakimi makkelijk kan scoren. Dat vond ik zó knap.”

'Dat kan toch niet?'

Na zijn tweede goal trok Doué zijn shirt uit, een actie die tot verbazing leidde bij Hoog: “Dan denk je echt: dat kan toch geen lichaam zijn van een negentienjarige?”

Weergaloos PSG schrijft historie met winst Champions League, Denzel Dumfries beleeft nachtmerrie in München Allez les bleus galmde het door de Allianz Arena in München. Paris Saint-Germain was heer en meester in de Champions League-finale en won met 5-0 van Inter. Nog nooit won een ploeg met zoveel doelpunten verschil in de finale. Denzel Dumfries en co hadden geen enkel moment ook maar een kans op de overwinning. De Parijzenaren pakken daarmee hun eerste CL-titel ooit in stijl.

Van As viel nog iets anders op: “Hij kreeg het shirt er niet eens meteen goed af. Het ging een beetje moeizaam.” Hoog lacht: “Ja, en hij kreeg er natuurlijk wel een gele kaart voor. Maar ja, als je twee keer scoort én een assist geeft in een Champions League-finale... dan denk je waarschijnlijk: whatever.”

Records op zijn naam

De verbazing blijft groot bij Hoog: “Hoe atletisch is hij voor zo’n jonge speler?” Van As beaamt: “Niet normaal. Hij heeft nu ook al allerlei records op zijn naam. Hij is de derde tiener ooit die scoort in een Champions League-finale én de eerste speler ooit die bij drie doelpunten betrokken is in zo’n wedstrijd.”

Toptennisser Novak Djokovic maakt opvallend gebaar bij Champions League-huldiging van PSG Paris Saint-Germain schreef zaterdagavond geschiedenis door voor het eerst in de historie de Champions League te winnen. In het Parc des Princes barstte zondag het feest los, maar het was niet alleen PSG dat de aandacht trok. Niemand minder dan Novak Djokovic stal de show, onder toeziend oog van duizenden enthousiaste fans.

Toekomstige talenten

Hoog kijkt uit naar de toekomst: “We gaan nog veel van hem zien. Er komt sowieso een hele leuke lichting aan. Denk aan Lamine Yamal, en er is ook een Argentijns talent dat echt insane goed is.”

Van As voegt toe: “En laten we Senna Mayulu niet vergeten. Hij scoorde het vijfde doelpunt voor PSG. Achttien jaar! Er staan nu echt al jonge jongens op die bepalend zijn op het hoogste niveau. Dat is toch mooi?”

PSG-trainer Luis Enrique brengt met speciaal shirt bijzonder eerbetoon aan overleden dochter (9): 'Spiritueel gezien voel ik dat ze er is' Toptrainer Luis Enrique beleefde zaterdag een intens emotionele dag. De Spaanse trainer van Paris Saint-Germain won tegen Inter de Champions League (5-0). Hij droeg zijn overleden dochter Xana met zich mee. Hij eerde haar op bijzondere wijze. Ze overleed in 2019 aan de gevolgen van botkanker.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de Champions League-finale, de Oranje Leeuwinnen die hard onderuit gingen vlak voor het EK, de Giro d’Italia én natuurlijk weer hilarische anekdotes uit hun eigen topsportcarrière. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: