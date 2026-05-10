Spoiler Alert - De emoties liepen hoog op tijdens de laatste aflevering van het populaire tv-programma Football Island. Waar de spanning eerder nog zorgde voor fanatisme en strijdlust, sloeg die vooral bij Wesley Sneijder en Ronald de Boer langzaam om in frustratie en teleurstelling. "Het was bijzonder om dit avontuur samen met oud-collega’s mee te maken", stelt Frank de Boer.

In het programma Football Island bewezen Frank en Ronald de Boer dat ze hun fanatisme uit hun voetbalcarrière nooit zijn verloren. De broers kwamen allebei op de gevreesde reservebank terecht, maar vochten zich terug in het spel. Uiteindelijk haalden zowel Frank als Ronald de finale, samen met oud-profvoetballer Kees Kwakman.

Enorme ergernis bij Wesley Sneijder

Het trio belandde echter niet zomaar in de finale. Op het onbewoonde eiland nam het blauwe team het tijdens een uitdagende pass- en trapproef op tegen het rode team met Jan van Halst, Kenneth Perez en Wesley Sneijder. Uiteindelijk trok het blauwe team aan het langste eind.

Vooral Sneijder had zichtbaar moeite met de opdracht. De voormalig international raakte steeds meer gefrustreerd en schoot bewust meerdere ballen in de zee. Door de uitputting bleek zelfs het hooghouden in het mulle zand een flinke opgave.

De winnaar van Football Island

Tijdens het finalespel kregen de broers De Boer en Kees Kwakman verschillende uitdagende proeven voorgeschoteld. Zo moesten ze onder meer een kokosnoot openhakken en vervolgens proberen een bal van grote afstand in een korf te krijgen met een katapult. Daarna volgde nog een laatste onderdeel, waarbij de bal met een volley in een doel moest worden gewerkt.

Na ruim een week op het onbewoonde eiland trok Frank de Boer uiteindelijk aan het langste eind. Hij kroonde zich tot winnaar van het populaire programma Football Island en mocht de felbegeerde trofee mee naar huis nemen. Onder anderen Mike Obiku, Tom Beugelsdijk en Ryan Babel moesten eerder hun meerdere al erkennen in de oud-international.

'Heel speciaal'

"Dit voelt echt ongelooflijk", zei De Boer na het winnen van Football Island. "Het was bijzonder om dit avontuur samen met oud-collega’s mee te maken en al helemaal om het vervolgens ook nog te winnen. Dat maakt het voor mij echt extra speciaal, een kerst op de taart", aldus De Boer, terwijl hij de grote trofee in ontvangst nam. "Dan denk je wel: je hebt het toch maar geflikt", zei hij vol trots.

