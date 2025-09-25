"Het is er nu écht helemaal af." Met die woorden trapt de ernstig zieke Elis Ligtlee een nieuwe update over haar kankersituatie af. De olympisch kampioene van 2016 beleefde een tranentrekkend moment met haar zoontje.

Ligtlee maakte afgelopen zomer bekend te kampen met een agressieve vorm van borstkanker. Er waren vijf uitzaaiingen gevonden in lymfeklieren van haar linkeroksel. "Ik vecht voor mijn gezondheid, maar bovenal: voor mijn prachtige gezin", sloot ze strijdbaar af. Momenteel zit Ligtlee in het traject van chemotherapie. Daarbij hoort haarverlies. Onlangs raakte Ligtlee al een flink deel kwijt, inmiddels is ze helemaal kaal.

Emotioneel moment met zoontje Lio

Eind augustus kreeg Ligtlee voor het eerst te maken met haarverlies. De laatste tijd onder de douche werd ze steeds kaler. Dus kwam het onvermijdelijke moment. "De stap van nog een beetje lengte naar een kaal koppie voelde groot, maar het was beter dan al die losse plukjes", zegt ze op Instagram.

Bij het scheren betrok ze haar zoontje Lio. 'Ik vroeg hem of hij oma wilden helpen', schetst Ligtlee. Volgens de olympisch kampioene keirin van 2016 reageerde hij eerst enthousiast. 'Maar dat sloeg snel om. Het raakte hem en hij vond het ineens moeilijk om zijn mama zo te zien', erkent ze. Haar partner Emmo Elshof troostte hem. 'Een eenmaal thuis heb ik hem op schoot genomen, geknuffeld en laten voelen hoe grappig mijn hoofd eigenlijk aanvoelt. Toen was het gelukkig weer goed.'

Lof voor bewogen keuze Ligtlee

Ligtlee deelt regelmatig een update aan haar volgers over haar loodzware kankerbehandeling. Ook betrekt ze haar zoontje er enorm bij tijdens het proces. Het zorgt voor vragen bij haar. 'Is het juist te veel? Lastig soms, die keuzes als ouder. Maar één ding weet ik zeker: zonder of mét haar, ik blijf dezelfde mama.'

In de reacties reageren veel mensen dat Ligtlee de juiste keuze maakt. Ook krijgt ze veel hartjes en steun, van onder anderen oud-topschaatser Erben Wennemars.