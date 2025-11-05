Na een imposante loopbaan heeft Wesley Sneijder een flink kapitaal bij elkaar gevoetbald. Dit vertaalt zich in het feit dat de 41-jarige oud-topvoetballer verschillende huizen op zijn naam heeft staan. Eén van deze huizen heeft Sneijder inmiddels te koop staan; één met een emotioneel verleden.

Zo meldt woensdag het vastgoedplatform Bekende Buren dat Sneijder een huis te koop heeft gezet. Het gaat om een rijtjeshuis in het Utrechtse Vleuten. De verkoop van het pand zal een moeilijke beslissing zijn geweest voor de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter. Het huis draagt namelijk een beladen geschiedenis met zich mee.

Emotionele beslissing

Sneijder kocht het huis in 2004. Destijds was hij nog samen met zijn ex-vrouw Ramona Streekstra, de moeder van zijn zoon Jessey die inmiddels in de jeugdopleiding bij FC Utrecht speelt. Het huis werd destijds gekocht voor 211.900 euro. Naar verluidt sloot Sneijder een hypotheek af van 300.000 euro voor het huis in Vleuten.

De reden van de aankoop was hartverwarmend. De voetbalanalist kocht het huis destijds namelijk voor zijn ouders. Inmiddels zijn beiden overleden. In 2023 stierf Sneijders moeder. Afgelopen februari overleed zijn vader aan longkanker. Volgens bronnen woonde de oud-topvoetballer zelfs de laatste maanden van zijn vaders leven bij hem om te zorgen.

Flinke overwaarde

Inmiddels rust er een waarde van 550.000 euro op het huis in Vleuten. Mocht Sneijder het voor dit bedrag verkopen, ontvangt hij een overwaarde van 250.000 euro. Een finaciële meevaller, toch zal het verkoop van een huis vol herinneringen zwaar vallen voor Sneijder.

Speciale Champions League-avond

Op voetbalgebied is het ook een speciale week voor Sneijder. In de Champions League nemen twee van 'zijn' oude clubs het tegen elkaar op. Zo speelt Ajax woensdag in eigen huis tegen Galatasaray. Voor deze twee clubs heeft de recordinternational van Oranje de meeste wedstrijden gespeeld in zijn loopbaan.

Zo waarschuwde hij de Amsterdammers nog voor de Turkse landskampioen. "Het spel is het beste te omschrijven als intens, snel en aanvallend. Na een balverovering volgt er een razendsnelle counter", schetst Sneijder in De Telegraaf. Verder spreekt hij vol lof over de kwaliteit van de selectie van Galatasaray. "Dat vind ik echt van Champions League-niveau."

