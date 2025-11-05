Ajax is nog altijd puntloos en hoopt daar woensdagavond verandering in te brengen. Dan komt de Turkse grootmacht Galatasaray op bezoek. Recordinternational Wesley Sneijder speelde voor beide clubs en waarschuwt Ajax.

Sneijder was tussen 2013 en 2017 speler van Galatasaray en heeft nog altijd warme gevoelens bij de club uit de Turkse hoofdstad Istanboel. Daar loopt met Victor Osimhen een echte topspits rond. De centrale verdedigers van Ajax kunnen hun borst natmaken, denkt Sneijder. Maar niet alleen Osimhen moeten ze vrezen.

Lof voor trainer en spel

Galatasaray zal aantreden in een 4-4-3-systeem. "Het spel is het beste te omschrijven als intens, snel en aanvallend", schetst Sneijder in De Telegraaf. Het brein achter de tactiek is de 52-jarige Okan Buruk. Volgens Sneijder wisselt Gala hoge druk af met het vormen van een compact blok. "Na een balverovering volgt er een razendsnelle counter."

De voorhoede met Osimhen en buitenspelers Yunus Akgün en Baris Alper Yilmaz 'kan elke club echt pijn doen', vindt Sneijder. Maar ook het middenveld, bestaande uit Leroy Sané, Lucas Torreira en Gabriel Sara, krijgt lof. "Dat vind ik echt van Champions League-niveau."

Kansen voor Ajax

Waar kansen liggen voor Ajax, dat is in Sneijders ogen bij de achterhoede van Galatasaray. De oud-international weet dat de verdedigers in grote wedstrijden nog wel eens bezwijken onder de druk.

Bomvol uitvak

De vraag is echter welke supportersgroep het meeste geluid gaat maken. Die van Galatasaray staan namelijk ook bekend om hun fanatisme en zullen volgens Sneijder ook op de thuisvakken zitten. "Galatasaray heeft fanatieke fans, met wie ik altijd een superband had. Ze zullen een hoop kabaal maken", verzekerde hij.

