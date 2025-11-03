De 'zeven regels' van John Heitinga in de kleedkamer van Ajax zorgen voor flink wat ophef. In Rondo gingen de analisten er maandagavond uitgebreid op in, en vooral Wesley Sneijder spaarde zijn oud-ploeggenoot niet. Volgens de recordinternational is het 'profclub-onwaardig' om zulke basisregels op te hangen bij een club als Ajax.

Het bord met de zeven kernprincipes — dat eerder per ongeluk opdook in een video van Steven Berghuis — bevatte termen als 'counterpress', 'laatste twee meter druk zetten', 'niet over de bal verdedigen', 'de tegenstander aan één kant houden', 'binnen vijf seconden achter de bal', 'geen standaardsituaties tegen krijgen', 'clean sheet-mentaliteit' en 'domineren in één-tegen-één-duels'.

"Wat me opvalt, alles is tegen de bal", zei tafelgenoot Theo Janssen zichtbaar geïrriteerd. "Je speelt bij Ajax, dan ga je toch uit van balbezit? Je moet domineren, het voetbal spelen dat mensen willen zien. Dit gaat alleen maar over verdedigen."

'Dit weet je toch?'

Sneijder ging nog een stap verder. "We kunnen er een beetje om lachen, maar dit ga je toch niet ophangen bij profs? Even serieus", zei hij. "Dit had je bij mij echt niet hoeven ophangen, dit weet je toch? Met die mentaliteit kom je elke dag naar de club. Dat je niets wil weggeven, dat je één-op-één-duels wil winnen, dat je druk zet. Dat zijn toch standaarddingen in het voetbal?"

Volgens Youri Mulder is het bord juist een teken van het probleem bij Ajax. "Spelers krijgen tegenwoordig zóveel informatie. Ze worden helemaal volgestopt. Als je voor elke situatie een instructie krijgt, onthoudt niemand het meer. Geef ze wat vrijheid, want op een meeting blijft maar een fractie hangen."

'Ik had dat bord er meteen afgehaald'

Ook Janssen stoorde zich aan de overdaad aan aanwijzingen. "Er zijn tegenwoordig zoveel meetings dat spelers op een gegeven moment niet meer weten wat ze moeten doen. Als je van jongs af aan voetbalt, weet je hoe je druk moet zetten. Dit zijn standaarddingen. Ik had dat bord er meteen afgehaald", zei hij met een knipoog.

Volgens Sneijder probeert Heitinga vooral anderen te imiteren. "Ik denk dat hij dit van Arne Slot heeft afgekeken, die werkte bij Liverpool ook met zulke borden. Alleen daar werkt het misschien omdat de spelers op een ander niveau zitten. Bij Ajax hoort dit gewoon niet. Dit is geen amateurclub", stelt de recordinternational.

Ajax onder hoogspanning richting Galatasaray

Ajax staat er volgens velen slechter voor dan ooit. Oud-trainer Alfons Groenendijk noemde de situatie bij zijn oude club 'zorgwekkend' en stelde dat Ajax 'de status van topclub volledig is kwijtgeraakt'. "Je kijkt tegenwoordig naar Ajax en ziet dat iedere club een resultaat kan halen in de ArenA. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar", zei hij eerder tegen Sportnieuws.nl. Volgens hem ontbreekt het aan richting en leiderschap binnen de club, en moet Ajax zich 'serieus afvragen of het nog wel tot de top vier van Nederland behoort.'

De druk op Heitinga en zijn spelers wordt daardoor alleen maar groter. Woensdag wacht Ajax opnieuw een zware test in de Champions League, thuis tegen Galatasaray. Met de huidige stand móét Ajax winnen om nog enige rol van betekenis te kunnen spelen in Europa.

