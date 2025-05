Ex-topschaatsster Irene Schouten heeft nieuwe 'happy place': 'Zo leuk om te zien en voelen'

Irene Schouten (32) lijkt grote plannen te hebben voor het aankomend schaatsseizoen. De meervoudig olympisch kampioene spant zich namelijk intensief in om in vorm te blijven. Daarbij heeft ze een apparaat omhelsd waar ze schijnbaar niet meer zonder kan.

Op Instagram toont de wereldkampioene allround van 2022 oefeningen op een apparaat waar ze zo verknocht aan is geraakt: 'Reformer Pilates'. Dat is gericht op een beter lichaam dan dat je met 'gewone' pilates krijgt. "Denk aan meer kracht, blessurepreventie, het corrigeren van spieronevenwichtigheden, het verbeteren van de houding, flexibiliteit en nog veel meer", zeggen experts.

Schouten zweert er inmiddels ook bij en omschrijft haar gevoel op zo'n apparaat als volgt: "Sinds 2 maanden helemaal fan van Reformer Pilates! Mijn nieuwe happy place. Na mijn zwangerschap wilde ik weer sterker worden in mijn core. Zo leuk om te zien en voelen dat ik elke week weer sterker en beter word."

Reformer Pilates

Reformer Pilates is een aangepaste vorm van pilates, wat een fitnesssysteem is waarbij de nadruk ligt bij de spieren die ervoor zorgen dat het lichaam in de correcte balans staat en de wervelkolom ondersteunen. Het apparaat Reformer Pilates bestaat uit "een verend platform, een glijdende kar en verstelbare weerstand, waardoor het een veelzijdige tool is voor het verbeteren van je Pilates-oefeningen", aldus Vitalifecenter.nl.

Stretchen

In de reacties op de post klinken er instemmende geluiden van andere sportfanaten die baat hebben bij het apparaat. Ook is er een vraag: "Kun je ook filmpje posten of gebeurt er weinig per oefening en is het alleen stretchen?" Schouten reageert zo: "Zal ik de volgende keer doen! Is zeker niet alleen stretchen."

De plannen van Irene Schouten

Wat de plannen zijn van Schouten voor het schaatsseizoen 2025-2026 is onbekend. Ze nam eerder dit jaar afscheid van Team Albert Heijn-Zaanlander, na onenigheid tussen Schouten en trainer Jillert Anema. Schouten stopte begin 2024 met langebaanschaatsen, werd eind 2024 moeder en keerder begin 2025 terug als marathonschaatsster. Vervolgens kibbelden de twee over de invulling van haar contract bij het team en was het einde samenwerking.

Olympische Winterspelen 2026

Diverse schaatsinsiders verwachten dat Schouten gaat proberen om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen 2026 (in Italië). De schaatsster zelf houdt alle opties open, maar heeft alleen expliciet gezegd dat ze meer marathons wil rijden. Ook lijkt ze te genieten van haar rol als bekende Nederlander, onder meer door lezingen te geven en haar biografie te laten schrijven. Dat boek, 'Gehard voor Goud', is één van de vijf genomineerden voor de Nico Scheepmaker Beker 2025.