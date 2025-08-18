Yolanthe Cabau, de voormalige vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder, is een succesvolle actrice, influencer en model. Dat levert helaas ook negatieve aandacht op, zoals geruchten over haar bron van inkomsten. Ze reageert daar nu op. "Het begint pijn te doen als je merkt dat een heel land het gelooft."

In gesprek met het blad Elle, waarbij ze in de nieuwste editie op de cover staat, gaat Cabau in op roddels en gemene beschuldigingen aan haar adres. Zo werd eerder dit jaar gespeculeerd dat ze haar huis in Los Angeles niet zelf kan betalen en dat ze bakken met geld kreeg of krijgt van Sneijder.

'Ik ben trots op mezelf'

"Ik moet je eerlijk zeggen dat het me eerst nooit raakte. Je weet zelf de waarheid, dus dan doet een leugen geen pijn", zo reageert ze. "Maar het begint pijn te doen als je merkt dat een heel land het gelooft. En ik heb ook een kind en dit is niet hoe ik hem grootbreng. Ik doe alles zelf. En dat kan ik."

Ze geeft mensen die de waarheid over haar willen weten, de tip om naar haar realityshow op Netflix te kijken. Nooit zei ze tegen de cameracrew dat ze moesten stoppen met filmen. Geen situatie was verboden. "Dit is mijn leven, ik betaal al mijn rekeningen, en die van Xess Xaav [haar zoon, red.], zelf. Maar dit doe ik omdat ik het kan. Ik werk keihard en ik ben trots op mezelf", aldus Cabau.

Scheiding van Yolanthe Cabay en Wesley Sneijder

Daarnaast blikt ze terug op haar scheiding met Sneijder. Dat bracht haar enige tijd uit balans, ze vroeg zich zelfs af "wie ze was". Maar vanuit die puinhoop ontstond iets moois: haar merk Cabau Lifestyle.

"Ik was net moeder geworden en wilde sterk zijn, maar dat is supermoeilijk als je hart net gebroken is. Toen begon ik de Cabau Lifestyle-app, waarin ik workouts van tien minuten deelde. Later voegde ik hier ook producten aan toe, want ik miste een proteïnemerk dat echt gefocust was op vrouwen."

Vreemdgaan

Sneijder neemt het in de media regelmatig op voor Cabau. Hij vindt het oneerlijk dat ze veel 'shit' over zich heen krijgt, bijvoorbeeld doordat wordt gesteld dat zij verantwoordelijk is voor het mislukken van hun huwelijk. Sneijder heeft daarom bevestigd dat hij vreemdging, om duidelijk te maken dat de vinger niet naar Cabau gewezen hoeft te worden.

Van Cabau hoeft hij dat niet te doen. Ze zegt tegen hem: "Wes, laat het gaan. Je hebt een relatie, je bent happy. Focus je daarop. Wij weten zelf beter. Wij zijn heel goede maatjes en het is oké."