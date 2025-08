Jonathan de Guzmán (37) kwam op jonge leeftijd voetballen in het land waar hij later voor op een eindtoernooi zou spelen. Vanuit Canada verhuisde hij naar Nederland waar muziek een belangrijk middel werd om te binden. Ook in zijn verdere reizen door Europa speelde muziek een belangrijke rol, voor de herinneringen. Een verhaal over verhuizen, familie en muziek.

Het is 18 september 2005 als Jonathan de Guzmán, nu voetballer bij Sparta, debuteert bij Feyenoord. De snelle rekenaar zal beseffen: deze ervaren middenvelder gaat zijn twintigste seizoen als voetballer in. Ondanks dat hij vorig jaar wegens blessureleed amper op het veld te zien was, straalt het voetbalplezier nog altijd van hem af; ook als hij over zijn carrière vertelt. De geboren Canadees vertrok op vroege leeftijd uit het land waar hij nog ieder jaar minstens één keer terugkeert.

i Jonathan de Guzmán in 2007 namens Feyenoord ©Getty Images

Vakantie bij familie

Voor De Guzmán dus geen Ibiza, een Grieks eiland of een trip naar LA. Hij bezoekt liever zijn familie met zijn kinderen. “Ik vind dat super belangrijk om mijn ouders te zien en thuis te komen. Want zo voelt zo’n vakantie dan echt, als thuiskomen. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen ook hun opa en oma zien, en de andere mensen in mijn familie in Canada.”

Zo groeien zijn vier kinderen toch een beetje op met de Canadese cultuur, waar hij ook mee opgroeide. Dat zit hem in kleine dingen: “De keuken van mijn oma, dat zij ook haar eten leren kennen en dat ze toch een band creëren met de familie. Ik weet hoe belangrijk dat is, want ik ben op jonge leeftijd verhuisd en die band is altijd gebleven. Als ik hen nodig heb, of advies wil, kan ik altijd bij ze terecht. Daar ben ik dankbaar voor.”

'Dat zou ik nu nooit zo doen'

Twaalf jaar was De Guzmán toen hij vertrok naar Nederland. Na flink netwerken vanuit Canada kon hij een aantal stages lopen in Europa, Feyenoord was de eerste club en daar was het meteen raak. “Mijn ouders kwamen ook kijken waar ik terecht zou komen, want zij gingen niet met mij mee. Die mogelijkheid was er niet. Daarop terugkijkend zou ik dat nooit doen met mijn eigen kinderen”, zegt hij.

“De tijden zijn veranderd, de generatie is anders. En de mogelijkheden zijn ook veranderd. Stel dat mijn kind een talent heeft dat beter getraind kan worden in een ander land, dan zou mama, papa of een andere begeleider wel meegaan.”

Rol van muziek

De Guzmán vond al gauw zijn weg in Nederland, wat dat betreft is de voetbaltaal universeel. Hij maakte snel vrienden, werd zelfs soms van de campus afgesneakt door vrienden voor schoolfeestjes en kreeg een band met teamgenoten dankzij muziek. “Ja, dat was wel een leuk ding van mij”, lacht De Guzmán terwijl hij even achterover gaat zitten. “Muziek en films kwamen in 2001 allemaal eerst vanuit Noord-Amerika, Canada voordat het naar Europa kwam. En dan misschien een week of twee, of zelfs een maand later, kwam het hier uit in Nederland”, legt hij uit.

Al gauw werd De Guzmán dé man om naar muziek te vragen. “Ik kreeg wel de eerste muziek, alles. En ik zei tegen die gasten van: dit wordt een ding, dit wordt een hit. Drake had nog niemand van gehoord. Ik zei: dat wordt een hit. Ze vonden het eerst niks. En dan een paar weken later, komt hij op de radio en toen vond iedereen het toch hard. Dus ik was eigenlijk het aanspreekpunt voor muziek.”

i Jonathan de Guzmán in actie bij Eintracht Frankfurt. ©Getty Images

Nummers als herinneringen

Niet geheel toevallig speelt muziek altijd al een grote rol in het leven van De Guzmán, hij houdt van veel verschillende soorten muziek en hangt bepaalde nummers vast aan een herinnering. Zo is het liedje Freestyler, een wereldhit in het begin van 2000, hét nummer dat hem laat denken aan zijn komst in Nederland. “Dat was het eerste liedje, dat kende ik niet in Amerika, maar dat was echt iets wat op de box kwam in die tijd in de kleedkamer. Ik dacht: Oké, dit is Nederland.”

Zo zijn er wel meer momenten van nummers die hij linkt aan herinneringen. “We No Speak Americano, dat liedje kwam echt op toen ik verhuisde naar Mallorca om daar te voetballen. Dat was echt een hit. En bij Frankfurt luisterden we dan weer Duitse muziek in de kleedkamer.”

Ook bij het Nederlands elftal was muziek een belangrijk onderwerp. Zo werd er in de voorbereiding naar het WK 2014 één nummer helemaal grijs gedraaid, waardoor De Guzmán altijd aan het WK moet denken bij dat nummer. “Dat nummer luister ik nu nóg. Wesley Sneijder of Nigel de Jong draaide het altijd: dat is Love Never Felt So Good van Michael Jackson en Justin Timberlake”, vertelt hij.

i Jonathan de Guzmán met Wesley Sneijder en Nigel de Jong op het WK 2014 ©Getty Images

'Opa' De Guzmán

Zo zorgde muziek altijd voor een band, waar De Guzmán dan ook maar kwam. Al omschrijft hij zichzelf sowieso als een soort kameleon, hij heeft zich altijd overal makkelijk kunnen aanpassen. Toch lonkte een terugkeer naar ‘zijn’ Rotterdam weer. Iets dat drie jaar geleden gerealiseerd werd. Hij ging naar Sparta, waar hij ondertussen ‘opa’ genoemd wordt.

Een rol die hij op zich neemt in de kleedkamer. "Niet eens papa, maar opa, haha”, lacht hij. “Nee, maar dat is de verantwoordelijkheidsrol die ik hier heb. En dat voel ik zeker weten. Niet eens naar de spelers toe, maar naar iedereen die er rondloopt. Ik zit hier gewoon goed. Het voelt als een soort familie voor mij nu.”

Eerste stappen als trainer

Dit jaar wil hij nog altijd blijven voetballen, en blijft hij verbonden aan Sparta. Ook kijkt hij bij de club alvast verder dan alleen voetballen. Hij loopt als assistent-trainer mee bij oud-Spartaan Toni Varela bij de Onder-16 van Sparta. Een bizar voorval deed zich voor deze voorbereiding:

"Gennaro Wijks deed mee met het eerste. Terwijl ik daarvoor een half jaar assistent was bij zijn groep. Hij doet het geweldig en dat vind ik dan geweldig om te zien. Van zijn trainer zijn naar teamgenoten, dat is mooi. Ik heb het daar goed naar mijn zin. Toni Varela en ik zijn ook van dezelfde generatie, ik leer veel van hem. Ik kijk ernaar uit om het dit jaar weer mee te maken.”

