Voormalig topvoetballer Wesley Sneijder dook eerder in augustus 2025 op in Oostenrijk, voor een wedstrijdje met de Braziliaanse ster Ronaldinho. Een week later blijkt de Oranje-recordinternational alweer een ander land te hebben opgezocht. Via social media laat 'Wes' zien dat hij geniet.

"Ik geniet van mijn vakantie op Kreta en Santorini", schrijft Sneijder bij een foto waarop hij in een whirlpool zit daar in Griekenland. Op de achtergrond is de diepblauwe Egeïsche Zee zichtbaar. Vervolgens dropt de slimme Sneijder ook nog even de namen van de hotels waarin hij bivakkeert, wat hem ongetwijfeld wat voordeeltjes oplevert.

Jessey Sneijder

Zijn zoon Jessey Sneijder wenst zijn ouwe man een fijne vakantie toe: "Geniet ervan papa", luidt de simpele en lieve boodschap. Sneijder reageert even liefdevol terug: "Ik hou van je", gevolgd door hartjes.

Volkszanger Wesly Bronkhorst reageert zo: "Klein broodje gyros erbij. Have fun topper". En ene Sacco komt nog met een grap: "Zit je in het voetenbadje?"

John van 't Schip stemt in met bestemming van Wesley Sneijder

John van 't Schip duikt eveneens op in de reacties. De voormalig speler en trainer van Ajax houdt het kort: een Griekse vlag, met daarna een plaatje van klappende handen. Van 't Schip weet als geen ander dat het prettig toeven kan zijn in dat land: hij was een tijdje de bondscoach van het Griekse voetbalelftal.

Jessey Sneijder bij Jong Utrecht

Sneijder senior is alweer enkele jaren met voetbalpensioen. Voor zijn zoon Jessey begint het nu allemaal echt. De 18-jarige aanvallende middenvelder sluit dit seizoen aan bij Jong FC Utrecht, dat in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Hij was afgelopen seizoen al actief voor het hoogste jeugdteam van de club uit de Domstad. De zoon van de oud-international heeft een contract voor drie jaar getekend.

Vader Wesley was zelf ook bij het moment dat zijn zoon zijn eerste contract tekende. De oud-topvoetballer poseerde samen met Jessey en het shirt van FC Utrecht. "Trots op jou", schrijft Sneijder senior erbij. Ook Rodney, de broer van Wesley, staat op de foto. Hij speelde zelf een jaar voor Utrecht en scoorde toen drie keer in 23 duels.