Ivan Toney heeft een slechte beurt gemaakt als hij nog aanspraak wil maken op een plekje bij de nationale ploeg van Engeland. De spits van het Saoedische Al-Ahli werd in een chique club in Londen opgepakt. Geboeid verliet hij de tent, terwijl mensen hem filmden.

Toney is groot nieuws in Engeland. Hij prijkt op de voorkant van de startpagina van The Sun vanwege zijn akkefietje. Het medium wist ook ooggetuigen te spreken. Volgens een bron ging het mis toen een groepje mensen Toney bij de nek grepen om een selfie te maken. "En toen zei Toney: 'Ga van me af, ga van me af' en gaf hij een van de jongens een kopstoot", aldus de omstander.

Bij het vermeende slachtoffer 'lekte bloed uit de brug van zijn neus'. Volgens de getuige voelde Toney zich mogelijk bedreigd door de groep. "Hij droeg sieraden en had een heel mooi horloge. Hij dacht misschien dat ze hem wilden aanvallen om zijn ketting of horloge af te pakken."

Toney

Een half uur na het incident kwamen vijf agenten in uniform de tent in Soho binnen. "Ze zeiden: 'Je bent gearresteerd voor mishandeling'. Toen deden ze zijn handen op zijn rug, in de boeien en weg was hij", blikt de omstander terug.

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 8, 2025

De ambulanceservice bevestigde tegenover het medium dat er iemand was behandeld en naar het ziekenhuis was gestuurd. Een bron dicht bij het vermeende slachtoffer zei dat hij was behandeld voor gezichtsletsel, waaronder een gebroken neus en een gebroken ringvinger.

De politie van Londen zei: "Een 29-jarige man is ter plaatse gearresteerd op verdenking van twee gevallen van mishandeling en één geval van openlijke geweldpleging. Hij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten terwijl het onderzoek loopt."

Terugkeer naar Engeland?

Toney verliet in de zomer van 2024 het Londense Brentford voor Al-Ahli in Saoedi-Arabië. De spits zou interesse hebben in een terugkeer naar Engeland, om zich in de kijker te spelen voor het WK van 2026. West Ham wordt genoemd, maar Toneys salaris vormt een struikelblok. Wekelijks verdient hij bij Al-Ahli bijna een half miljoen euro.

Toney maakte het EK van 2024 mee en speelde tot op heden zeven interlands voor Engeland. Zijn laatste wedstrijd voor The Three Lions dateert van afgelopen juni, toen hij twee minuten speelde in het oefenduel met Senegal.