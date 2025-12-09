In Engeland raakt men niet uitgepraat over de woorden van Mo Salah aan het adres van Arne Slot. De Egyptenaar werd tegen Leeds United (3-3) op de bank gehouden en vertelde dat hij door iemand bij Liverpool onder de bus werd gegooid. Die uitspraken gaan er bij clublegende Jamie Carragher niet in.

Salah begon op de bank tegen West Ham, Sunderland en Leeds. In de eerste twee wedstrijden kwam hij nog wel binnen de lijnen, afgelopen zaterdag bleef hij 90 minuten op de bank. "Het lijkt erop dat iemand binnen de club mij niet meer wil", vertelde Salah in een vernietigend interview. Sindsdien staat heel Engeland op zijn kop en vallen de mensen over elkaar om hun mening te delen.

Carragher noemt actie Salah 'een schande'

Clublegende Jamie Carragher haalde in Monday Night Football snoeihard uit naar Salah. De voormalig topverdediger noemt het recente explosieve interview van de sterspeler een "schande" en beschuldigt hem van een berekende poging om "maximale schade" toe te brengen aan de club.

"Ik vond het een schande wat hij na de wedstrijd deed", verklaarde Carragher. "Sommige mensen hebben het afgeschilderd als een emotionele uitbarsting, maar dat denk ik niet. Ik denk dat elke keer dat Mo Salah in de mixed zone stopt, wat hij vier keer in acht jaar bij Liverpool heeft gedaan, het uitgedokterd is door hem en zijn zaakwaarnemer om maximale schade aan te richten en zijn eigen positie te versterken."

'Salah uit op ontslag Slot'

Volgens de voormalig verdediger wachtte Salah op een slecht resultaat om zijn ongenoegen te uiten. Dit om Slot in een kwaad daglicht te zetten. "Hij heeft dit weekend gekozen om dit nu te doen en hij heeft gewacht op een slecht resultaat", legde Carragher uit. "De Liverpool-supporters, de manager, de hele club zit momenteel in de put. Hij heeft dat moment gekozen om de manager aan te vallen en misschien te proberen hem ontslagen te krijgen."

"De zin die er voor mij uitspringt is 'voor de bus gegooid'. Hij heeft de club de afgelopen twaalf maanden twee keer voor de bus proberen te gooien," betoogde Carragher. "Met de huidige manager zou Salah nu zoveel mogelijk moeten doen om de club te helpen uit de slechtste reeks resultaten te komen die ze sinds de jaren 50 hebben gehad. Dat heeft hij niet gedaan."

Liverpool straft Salah

Slot en Liverpool namen het besluit om Salah na zijn explosieve woorden niet mee te nemen voor het Champions League-duel met Inter. De Nederlandse trainer weet niet of de Egyptische superster zijn laatste wedstrijd voor Liverpool heeft gespeeld. "Ik kan die vraag nu niet beantwoorden. Hij heeft het volste recht om te voelen wat hij voelt, maar hij heeft niet het recht om het met de media te delen."

