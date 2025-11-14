Jake Paul gaat vechten tegen de Engelsman Anthony Joshua. Dus graven de Britse media dieper in het bestaan van de Amerikaan. Zo wordt onder meer zijn verloving met topschaatsster Jutta Leerdam belicht.

Paul vs. Joshua is nog niet officieel in kannen en kruiken. "Er is veel over over te doen geweest over en weer. Ik denk dat Jake Paul gek zou zijn om het gevecht aan te gaan, maar we zijn in gesprek", zei Joshua's promotor Eddie Hearn. "We hadden het over een heel bescheiden gevecht voor AJ, maar er is een kans om 50 keer meer geld te verdienen. Mensen die er kritiek op hebben, moeten eerlijk zijn: wat zou jij doen in AJ's schoenen?"

In de Britse media wordt ook al voorzichtig gepraat over de datum van het gevecht. Dat zou op vrijdag 19 december zijn, precies in het vrije weekend van Leerdam. Haar decembermaand zit in het begin vol met twee World Cups en tussen kerst en oud&nieuw is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Daar moet ze tickets verdienen voor de Winterspelen van 2026 in Milaan.

'Spraakmakende relatie'

Voor het zover is, wordt er dus eerst nog gevochten tussen haar verloofde Paul en Joshua. Omdat het een Brit betaamt reden genoeg om het privéleven van Paul eens uit te pluizen, waaronder dus zijn relatie met Leerdam. The Sun deelt liefst vijf foto's van haar in een artikel over de levensstijlen van Paul en Joshua.

'Ze genieten samen van een luxueuze levensstijl', schrijft de Britse tabloid bij een van de beelden. Ook worden Pauls exen Julia Rose en Tana Mongeau aangehaald. 'Maar hij heeft al sinds 2023 een spraakmakende relatie met Nederlands wereldkampioene schaatsen Jutta Leerdam. Ze ontmoetten elkaar nadat Paul haar een bericht had gestuurd op Instagram, en ze maakten hun verloving in maart van dit jaar bekend.'

Ten slotte gebruikt het medium quotes die Paul heeft gezegd over Leerdam. "Ze is wereldkampioene en ik ben zo onder de indruk van haar en haar werkethiek en hoe geweldig ze is. Ze is een van de meest oprechte mensen die ik ooit heb ontmoet."

OKT

Het is echter dus maar de vraag of de Britten een glimp van Leerdam zullen zien bij het gevecht. De Nederlandse zit dan vol in voorbereiding op het OKT. Leerdam heeft uitgesproken nog één Olympische Spelen te willen schaatsen, om vervolgens een gezin te stichten met haar verloofde.