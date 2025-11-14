Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam wil dit seizoen haar grote droom waarmaken: olympisch kampioen worden op de 1000 meter. Maar haar verloofde Jake Paul heeft ook een sportieve uitdaging voor de boeg. Hij stapt de ring in met Anthony Joshua. De datum van het gevecht is inmiddels bekend.

Eigenlijk zou de Amerikaanse Paul deze week vechten tegen landgenoot Gervonta Davis, maar door die partij ging een streep. Door beschuldigingen aan het adres van Davis trok Netflix de stekker uit het gevecht. Zijn ex-vriendin heeft aangifte gedaan van (zware) mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Inmiddels heeft paul een nieuwe tegenstander gevonden. Dat werd dus Joshua. De 36-jarige Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was gedurende twee periodes de houder van de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO in het zwaargewicht. Donderdag werd al gespeculeerd dat het gevecht in december zal plaatsvinden.

OKT

Dat is ook een cruciale maand voor Leerdam. Zij zal zich tussen kerst en oud en nieuw moeten plaatsen voor de Winterspelen in Milaan tijdens het OKT. Daar wil ze voor goud gaan op de 1000 meter. Vier jaar eerder pakte ze het zilver op haar favoriete afstand achter Miho Takagi.

Datum bekend

Nu de datum van het gevecht van haar verloofde bekend is, kan Leerdam opgelucht ademhalen. Paul en Joshua stappen volgens Ring Magazine namelijk op 19 december de ring in, ruim voor het OKT. Hoewel de Nederlandse al druk zal zijn met de voorbereidingen op het kwalificatietoernooi, kan ze dus wel gaan kijken naar al het spektakel. De laatste World Cup van 2025 wordt al van 12 tot en met 14 december verreden.

Prijzenpot

Hoewel de datum dus al is vastgesteld is het nog gevecht nog niet officieel bevestigd. "Het is nog niet rond", vertelde Joshua's promotor Eddie Hearn donderdag aan Daily Mail Sport. Maar de prijzenpot lijkt de bokser toch te hebben overgehaald. "We hadden het over een heel bescheiden gevecht voor AJ, maar er is een kans om 50 keer meer geld te verdienen. Mensen die er kritiek op hebben, moeten eerlijk zijn: wat zou jij doen in AJ's schoenen?"

De geluiden gaan dat er 140 miljoen pond te verdelen is. Dat is omgerekend bijna 160 miljoen euro. Volgens het eerder genoemde medium wordt die buit eerlijk verdeeld. De onderhandelingen zouden zich in de laatste fase bevinden. Een van de discussiepunten is om het gevecht op Netflix uit te zenden. De streaminggigant werkt momenteel samen met Joshua aan een documentaire. Paul vocht tegen Mike Tyson al eens op de streamingdienst en ook zou Netflix het gevecht met Davis uitzenden.