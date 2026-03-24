Max Verstappen ging in een paar uur tijd van de hemel naar de hel. De Nederlandse topcoureur won met zijn Mercedes-team een vieruursrace op de Nordschleife in Duitsland, maar het team werd gediskwalificeerd omdat ze één pitstop teveel hadden uitgevoerd. Weg overwinning. Johan Derksen vindt er het zijne van.

"Onbegrijpelijk", valt de 77-jarige Derksen met de deur in huis tijdens zijn eigen podcast Groeten uit Grolloo. Daarin bespreken hij en goede vriend Henk Kuipers, bekend van zijn vroege voormanschap van motorclub No Surrender, de zaterdag van Verstappen. "Ik vind dat je mensen die zoiets doen, moet ontslaan. Want die Mercedes had die promotie wel nodig van de race te winnen", zegt Derksen over het falen van het team.

'Dat is ook niet normaal'

Kuipers is onder de indruk van Verstappens prestatie in de auto. "De fenomenaliteit dat hij gewoon in een GT3-klasse ook domineert in plaats van alleen in de Formule 1... Geef die jongen een stuur en een motorblok en hij wint volgens mij zelfs met een trekker nog. Maar dan gaat zo'n team zeven keer banden wisselen terwijl dat maar zes keer mag en nóg wint hij 'm met een minuut voorsprong, terwijl hij nog een pitstop meer had dan de rest. Dat is ook niet normaal."

'Een of andere lul achter de schermen'

Toch kan Derksen er niet over uit dat het team zo'n fout maakte en dus Verstappen zijn overwinning ontnam. "Dan is er een of andere lul die achter de schermen werkt, die maakt zo'n fout." Hoe dan ook gaat Verstappen later dit jaar met de GT3 van Mercedes meedoen aan de 24 Uur van de Nürburgring. "Hij vindt dat een leuk circuit hè", weet Kuipers, die zelf ook met een snelle Porsche eens over het befaamde en beruchte circuit reed.

'Het is nog vermoeiend ook'

"Maar ik was na twee rondjes al klaar, want dat is nog vermoeiend ook", zegt hij over het uitdagende circuit in Duitsland. "Maar daar kan je echt vol gas overheen."