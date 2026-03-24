Johan Derksen en Wilfred Genee moeten het weer eens ontgelden. De uitgesproken mannen van Vandaag Inside krijgen er in de column flink van langs na uitspraken over oudere vrouwen. Dit keer wijdt presentatrice Catherine Keyl haar column over de twee graag geziene gasten van de immens populaire talkshow VI.

De 79-jarige Keyl kreeg afgelopen week veel reacties over haar vorige column in De Telegraaf, die ging over haar eigen billen en de frustratie die ze er over heeft. Waar veel vrouwen haar dankbaar waren voor haar open- en eerlijkheid, reageerden mannen als Genee (58) en Derksen (76) zoals verwacht. Zij konden volgens Keyl er niet mee omgaan dat ze schreef over haar twijfels van het in haar ogen eigen achterwerk.

'Altijd weer die leeftijd noemen'

'Johan Derksen was ervan overtuigd dat ik geen enkel ander onderwerp kon bedenken. Wilfred Genee vroeg zich af waarom je 76 moest worden voordat zoiets tot je doordringt. Altijd weer die leeftijd noemen, 58-jarige Genee, over twee jaar ben je ook zestig. Let maar eens op, oudere vrouwen kunnen niet veel goed doen bij de heren. ’Ik hou niet van meisjes van mijn leeftijd’, zegt de 77-jarige Derksen regelmatig', schrijft Keyl in haar nieuwe column voor de krant.

'Zijn jullie dan zo weinig vooruitgegaan?'

'Deze heren hebben een voorbeeldrol in de heren-kerk. Ik vraag me langzamerhand af wat de relatie met hun moeder is. Kijken ze daar ook zo op neer? Waarom heeft een oudere vrouw volledig afgedaan? Ik heb er wel een antwoord op vanuit de primitieve biologie. Vroeger moest de stam voortgeplant worden en waren alleen vruchtbare vrouwen interessant voor mannen, maar kom op hé, dat was een paar miljoen jaar geleden. Zijn jullie dan zo weinig vooruitgegaan?'

'Jullie kunnen niet blijven ontkennen'

Keyl doet dan ook een oproep aan Derksen en Genee. 'Beste heren, jullie kunnen niet 3,5 miljoen vrouwen in Nederland boven de 50 blijven ontkennen. Het zijn ook jullie kijkers/luisteraars, dus jullie zullen je koers toch bij moeten stellen. En die oudere vrouwen mogen zich best vaker laten horen, die zijn me iets te stil.'