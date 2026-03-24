Max Verstappen stelt bij het begin van het Formule 1-seizoen enorm teleur in zijn Red Bull. Daarom wordt er al druk gespeculeerd over zijn toekomst in de autosport. Oud-coureur en analist Jolyon Palmer spreekt zich uit over de situatie. "Dat gesprek met Mercedes gaat er komen."

Palmer, die in 2016-2017 35 races reed voor Renault, gelooft dat de toekomst van Verstappen in de Formule 1 opnieuw een hot topic wordt dit jaar. Zeker als de problemen bij Red Bull aanhouden en Mercedes zijn favorietenrol in het nieuwe tijdperk van het wereldkampioenschap behoudt.

Viervoudig wereldkampioen Verstappen kende een ronduit teleurstellende start van het seizoen 2026. Naast zijn afkeer van de nieuwe generatie Formule 1-bolides, is hij ontevreden over de RB22 van Red Bull.

Verstappen meldde dat hij aan het begin van de races in Australië en China geen batterijvermogen had en moest zich terugtrekken uit de tweede ronde van het seizoen in Shanghai vanwege een storing in de koeling van het ERS-systeem van zijn auto. De Nederlander ligt nu al aanzienlijk achter in de titelstrijd, met een achtste plaats in het coureurskampioenschap en slechts acht punten.

'Dat gesprek gaat er komen'

Palmer denkt dat vertegenwoordigers van Verstappen binnenkort gesprekken zullen voeren met Mercedes, vooral nu het team de eerste twee races plus de sprintrace in China heeft gewonnen. “Dat gesprek met Mercedes gaat er komen. Want Red Bull, dat zeiden we vorig jaar ook al, gaat dit seizoen de titel niet winnen”, verklaarde Palmer in de podcast F1 Nation.

'Red Bull heeft te veel werk te doen'

“Uiteindelijk had ik vorig jaar gelijk met een verschil van twee punten. Het lijkt erop dat Red Bull te veel werk te doen heeft, en Max is hier niet om als achtste te kwalificeren. Hij is hier niet om niet eens voor een podium te vechten", aldus de 35-jarige analist. “Hij zal een manier zoeken om bij Mercedes binnen te komen, want zij hebben de beste auto. Zij zullen op zijn minst de komende jaren meedoen om de wereldtitel.”

“Dus Toto Wolff krijgt de kans om Max te contracteren, terwijl hij tegelijkertijd bedreigd wordt door de andere teams die inhalen. Dit serieuze voordeel van het begin van dit jaar zal dus alleen maar afnemen.” Vorig jaar was er al contact tussen de twee, maar nu toen bleef Verstappen trouw aan Red Bull.

Contract Red Bull

Mercedes steekt zijn verlangen om Verstappen te contracteren niet onder stoelen of banken. Teambaas Wolff flirtte openlijk met de 28-jarige coureur, voordat hij afgelopen zomer zijn kortetermijntoekomst aan Red Bull verbond. Als reactie daarop verzekerde Mercedes de huidige leider in het kampioenschap, George Russell, en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli van nieuwe contractverlengingen.

Verstappen heeft een contract bij Red Bull tot eind 2028, maar er wordt aangenomen dat er verschillende prestatieclausules zijn die hem in staat zouden stellen eerder te vertrekken en zich bij een concurrent aan te sluiten, mochten bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd.