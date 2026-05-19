Erben Wennemars en zijn vrouw Renate kochten onlangs een nieuw huis in Zwolle. Daar moest wel nog het een en ander aan gebeuren, maar dat doen ze veelal zelf. Alleen klussen met je partner blijkt niet altijd een groot succes. Het schaatsicoon zorgde voor grote frustratie bij zijn partner.

Begin april maakten Erben Wennemars en zijn Renate bekend te gaan verhuizen. Ze vertrokken na zeventien jaar uit Dalfsen en kochten een nieuw stulpje in Zwolle, waar ze eerder ook al woonden. Daarvoor betaalden ze bovendien een behoorlijk som geld. Liefst 1,9 miljoen moest het gekost hebben. Het huis was echter nog lang niet wat de twee hoopten, waardoor ze besloten samen aan de verbouwing te gaan.

Klusproblemen

Maar zoals de meeste koppels wel weten is samen klussen met je partner nou niet echt het beste idee. Het kan al snel leiden tot irritaties en vaak ontstaan er discussies aangezien allebei het op hun eigen manier willen doen. Dat was niet anders voor de Wennemarsjes, die druk bezig waren met werkzaamheden.

Het schaatsicoon en zijn vrouw waren op dinsdag bezig met de sloopwerkzaamheden in hun nieuwe optrekje. Alleen deed Erben dat op een ietwat andere manier dan dat Renate voor ogen had. "Er zijn geen problemen. Alleen maar oplossingen", schrijft de 50-jarige Wennemars bij een komische video op Instagram.

Grote bende

De oud-topschaatser is zelf dus druk bezig met de verbouwing, waardoor hij zijn vrouw in eerste instantie niet hoord. "Erben! Erben! Joehoe", zegt Renate om de aandacht van haar man te krijgen. Die reageert enigszins verbaasd met 'wat'. "Erben echt, je zei dat je een stukje van de vloer weg zou halen om te kijken wat eronder zit", meent Renate, bij beelden van een volledige vloer die eruit is gehaald. Het is dus niet bij een klein stukje gebleven...

"Erben, dit is de badkamer!", vervolgt Renate ietwat geïrriteerd. De badkamer is immers een grote bende geworden. "Je kan nog prima douchen hier", antwoordt Wennemars vrij droog. Vervolgens krijgt Renate er niet veel meer uit dan een teleurgestelde 'oooh'. Op zijn eigen story gooit het schaatsicoon nog wat meer olie op het vuur. "Renate denkt er anders over..." Samen bewijzen ze dus dat het kopen van een nieuw huis heel leuk is, maar samen klussen des te minder.

