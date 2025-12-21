Jake Paul heeft dit weekend de gemoederen flink beziggehouden met zijn gevecht tegen Anthony Joshua. De verloofde van Jutta Leerdam bleek totaal niet opgewassen tegen zijn tegenstander, maar toch kreeg hij de nodige respect. Onder wie van Erben Wennemars.

Wennemars was op zondagavond te gast bij het programma RTL Tonight. Hier besprak hij het gevecht van Paul, maar gaf hem eerst nog een introductie voor de mensen die hem niet kenden. "Dit is een YouTuber, een Instagram-fenomeen. Hij is ook de verloofde van Jutta Leerdam. En hij is tegenwoordig ook bokser. Zo heeft hij laatst tegen Mike Tyson gebokst, gewonnen en daarbij heel veel geld verdiend."

'Een beest'

Dit weekend was niet Tyson de tegenstander, maar Joshua dus. "En dat is gewoon echt een beest. Hij is twintig centimeter groter, die is echt sterker. Hij is gewoon een wereldkampioen, een fitte baas. Daar heeft hij (Paul, Red.) zes rondes tegen gevochten, en vijf rondes een beetje omheen gedraaid", zo legt Wennemars uit.

Paul verloor kansloos van Joshua, en kreeg ook nog eens flinke tikken. Dat zag Wennemars ook gebeuren: "Maar op een gegeven moment krijgt die man een paar klappen. Dat is ongelooflijk".

Held

Dat hij die klappen als een man incasseerde, was iets wat Wennemars bewonderde. "Maar ik vind hem eigenlijk ook wel een beetje een held. Want hij staat er gewoon wel. Hij heeft zulke harde klappen gekregen. Zijn kaak ligt echt in tweeën."

En dat laatste klopt ook. Want door de harde klappen die Joshua uitdeelde aan de verloofde van Leerdam, brak Paul zelfs zijn kaak. Dit weerhield hem er echter niet van om een interview te geven na afloop. "Dan ben je best wel een bikkel. Dan ben je gewoon een kerel", zo vond Wennemars.

Wennemars opperde dan ook dat Paul eigenlijk geen nederlaag heeft geleden. "Hij heeft misschien wel verloren, maar hij heeft eigenlijk gewonnen. Hij heeft gewonnen omdat hij die klappen echt geïncasseerd heeft. Hij is er niet voor weggelopen", zo besloot de oud-topschaatser.

Gebroken kaak en flinke zak geld

In het gevecht tussen Joshua en Paul bleek de eerstgenoemde, zoals verwacht, veel te sterk. Na ingrijpen van de scheidsrechter en twee knockdowns was het klaar voor de verloofde van Jutta Leerdam. Het leverde hem dus een gebroken kaak op, maar ook een lekker zakcentje van een slordige tachtig miljoen euro.