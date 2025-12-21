Jake Paul weet dit weekend de gemoederen weer flink bezig te houden. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam bleek in de boksring totaal niet opgewassen tegen Anthony Joshua, maar toch is hij het die het gesprek van de dag bepaalt. Ook de Amerikaanse president Donald Trump geeft zijn mening. En die is positief.

Het gevecht tussen Paul en Joshua werd de afgelopen weken flink opgehyped, maar er waren ook zorgen over mogelijk vervelende gevolgen voor de Amerikaan. Er werd zelfs door mensen uit de bokswereld gevreesd voor zijn leven. Zo erg werd het gelukkig niet, maar Paul hield aan de knock-out wel wat flinke verwondingen over. Hij zal de komende tijd namelijk vooral door een rietje moeten zien te eten.

Ondanks zijn vrij kansloze nederlaag krijgt Paul ook flink wat complimenten. Allereerst natuurlijk van zijn verloofde Leerdam, maar ook een andere beroemdheid liet van zich horen. Niemand minder dan de Amerikaanse president had namelijk ook zitten kijken naar het duel tussen Paul en Joshua.

Trump lovend over Paul

"In het vliegtuig heb ik net het gevecht van Jake Paul kunnen bekijken en hij deed het echt goed, vooral door zijn ENORME moed tegen de zeer getalenteerde en grote Anthony Joshua", schreef Trump op Truth Social, het sociale medium dat hij zelf ooit oprichtte. "Het was fantastisch entertainment. Complimenten aan Jake voor zijn uithoudingsvermogen en zijn vaardigheden tegen een veel grotere man!"

De complimenten van Trump zullen Paul goed doen, want in het verleden liet hij zich positief uit over de Amerikaanse president. De verloofde van Leerdam sprak in aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar al zijn steun uit en was dan ook erg blij toen duidelijk werd dat Trump had gewonnen van Kamala Harris. "De waarheid en God hebben gewonnen in Amerika", was zijn eerste reactie. Hij beweerde zelfs dat het land 'gered' was met de herverkiezing van Trump, die eerder tussen 2017 en 2021 al president was.

OKT

De verwondingen van Paul hebben het overigens voor hem wel ietsje lastiger gemaakt om zijn verloofde te steunen bij een belangrijk moment in haar loopbaan. Leerdam hoopt zich bij het OKT van 26 tot en met 30 december in Thialf voor de tweede keer voor de Olympische Winterspelen te plaatsen.

Om zo goed mogelijk aan de start te staan bij het kwalificatietoernooi besloot Leerdam niet naar de VS af te reizen voor het gevecht van Paul. Ze wil in Milaan tenslotte haar grote droom van een gouden olympische medaille gaan waarmaken. Bij de vorige Spelen pakte ze op de 1000 meter al zilver achter Miho Takagi.

Leerdam was er dus niet bij, maar haar schoonzus Nina Agdal wel. En het wereldberoemde fotomodel wist flink wat ogen op zich gericht te krijgen: