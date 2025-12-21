Jutta Leerdam kon er zelf niet bij zijn, maar haar schoonzus nam vrijdagavond de honneurs op geslaagde wijze waar. Nina Agdal, de vrouw van Logan Paul, wist de show te stelen tijdens het gevecht van Jake Paul met Anthony Joshua.

Leerdam was zelf graag van de partij geweest in Miami, maar de Westlandse topschaatsster moet komende week aan de bak in Thialf. Daar worden van 26 tot en met 30 december de tickets voor de Winterspelen van Milaan verdiend. Leerdam aast op een gouden plak op de 1000 meter en dus paste een tripje naar de Verenigde Staten dit keer niet in de planning.

Haar verloofde Jake Paul nam het in de boksring op tegen Anthony Joshua, op papier een ongelijke strijd en ook in de praktijk bleek de Brit veel te sterk. Paul hield het nog best even vol, maar werd uiteindelijk keihard tegen de grond geslagen. De gevolgen van de rake klap zijn flink: Paul brak zijn kaak op twee plaatsen en mist een paar tanden.

Nina Agdal

Geen Leerdam dus in Miami, maar Jake's broer Logan was uiteraard wel van de partij. De influencer/showworstelaar had zijn vrouw ook meegenomen. Agdal, een wereldberoemd Deens topmodel, wist met een knalrode jurk de nodige aandacht op zich te vestigen.

Foto's van Agdal in de jurk gooien dan ook hoge ogen bij haar miljoenen volgens op sociale media. "Fight night', laat de moeder van dochtertje Esmé weten. De jurk die ze draagt is overigens van voormalig Spicegirl en huidig modeontwerpster Victoria Beckham, de vrouw van oud-voetballer David. Agdal brak door als model dankzij een optreden in de beroemde Swimsuit-edition van Sports Illustrated.

Huwelijk Paul en Agdal

Paul en Agdal trouwden in augustus van dit jaar en uiteraard was Leerdam van de partij op het feest. Op het feest in Italië was het dan weer Jake Paul die de nodige aandacht op zich wist te vestigen met tamelijk merkwaardig gedrag. Zijn actie met de bruidstaart viel bij lang niet iedereen in de smaak.