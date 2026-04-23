Estavana Polman maakte onlangs bekend te gaan stoppen met professioneel handbal. De gelauwerde international van het Nederlands team gaf aan dat het tijd was om 'het hoofdstuk af te sluiten'. Donderdag werd meteen al één van haar nieuwe uitstapjes bekend. Polman zal schitteren in een bijzonder verslag van haar eigen sportcarrière.

Voor Estavana Polman zit haar topsportcarrière er bijna op, maar afscheid nemen met een prijs zit er voor de handballegende niet in. Deze week werd ze met haar Roemeense ploeg Rapid Bucuresti namelijk uitgeschakeld in de beker. Dus zal Polman haar legacy maar op een andere manier willen nalaten. Dat doet ze met een uniek boek.

Gewoon Estavana

Op haar Instagram maakt de 33-jarige Polman bekend dat ze een eigen boek zal krijgen, genaamd Gewoon Estavana en is geschreven door Gerben Engelen. Het boek verschijnt vanaf 21 juni in de winkels en heeft een toepasselijke beschrijving gekregen.

"Ze houdt van winnen. Van een wijntje. Van haar familie. En van zeggen wat ze denkt", begint Engelen zijn beschrijving van het inkijkje in het leven van Polman, en onder meer vriend Rafael van der Vaart.

Mediapersoonlijkheid

"Estavana Polman groeide uit tot het gezicht van het Nederlandse handbal: wereldkampioen, publiekslieveling en mediapersoonlijkheid", zo wordt Polman omschreven. Ook spreekt ze zeer openhartig over alle tegenslagen in haar carrière. "Maar achter de juichmomenten schuilt de druk van jarenlang presteren onder hoogspanning, moederschap en een lichaam dat steeds vaker aangeeft wat de prijs van topsport is."

"In Gewoon Estavana volg je haar tijdens de laatste jaren van haar carrière: van Papendal tot de breuk met ‘haar’ Esbjerg en van Boekarest tot de vraag die steeds nadrukkelijker wordt — hoe lang nog?". De spanning rond het boek wordt behoorlijk opgebouwd. "Een openhartig portret van een vrouw die altijd kiest. En zelden voor de veilige weg."

Het boek verschijnt dus vanaf 21 juni in de winkels, maar het is voor alle grote fans nu al mogelijk om een pre-order te plaatsen. Bovendien lijkt het een soort kick-start te zijn van een nieuwe carrière van Polman als mediapersoonlijkheid. Het heeft er alle schijn van dat zij, nadat ze is terugverhuisd naar Nederland, zal kiezen voor een loopbaan op televisie. En zoals de echte grote presentatrices ook al hebben, past een biografisch boek daar natuurlijk maar al te goed bij.