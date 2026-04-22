Estavana Polman eindigt binnenkort haar handbalcarrière zonder laatste tastbare prijs. Het Nederlandse sporticoon stopt na dit jaar, maar zij blijft met haar club Rapid Bucuresti met lege handen achter. Woensdag vervloog de laatste hoop voor Polman en haar collega's.

Afgelopen vrijdag kondigde de 33-jarige Polman aan dat het mooi is geweest na dit seizoen. "Als klein meisje begon ik met een droom… na dit seizoen neem ik afscheid van die droom. Ik stop als topsporter", vertelde ze in emotionele post op Instagram. "Nu is het tijd om dit hoofdstuk te sluiten. Ik wil iedereen die de afgelopen jaren onderdeel is geweest van mijn handbal avontuur op wat voor manier dan ook uit de grond van mijn hart bedanken. Het is mooier geworden dan ik ooit had durven dromen."

Polman stopte eind 2025 al als international van Oranje. Dat deed ze met een vierde plek op het WK in eigen land. Ook met haar huidige club Rapid Bucuresti eindigt de Nederlandse tophandbalster buiten de prijzen.

Geen gedroomd einde voor Estavana Polman

In de competitie doen Polman en co niet mee om de bovenste plekken, ook in Europa eindigde het avontuur vroegtijdig. Dus was de Roemeense beker de enige hoop voor de Nederlandse. Woensdag werd er in eigen huis gespeeld tegen SCM Universitatea Craiova, de nummer 10 van de nationale competitie - Rapid staat daar achtste.

Polman deed er alles aan om nog kans te maken op eremetaal aan het einde van haar carrière. In de bekerkraker was de Nederlandse goed voor zes doelpunten en tien assists. Dus had de speelster met rugnummer 79 een groot aandeel in de 28 goals die Rapid Bucuresti maakte. Het was echter niet genoeg voor de overwinning.

Het was bijzonder spannend, bij rust stond het 17-17. Rapid Bucuresti sloeg enkele keren na rust een gaatje, maar telkens kwam Craiova terug. Bij 26-26 namen de bezoekers de leiding en moest Polman in de achtervolging. In de jacht op de gelijkmaker raakte de Nederlandse de bal kwijt, waarna Alicia-Maria Gogirla de 27-29 scoorde. Polman deed nog wel wat terug, alleen in de absolute slotfase gooide Craiova de wedstrijd op slot na een uitbraak: 28-30.

Rijke carrière

Polman boekte haar grootste successen bij Esbjerg, waar ze drie keer kampioen van Denemarken werd. Ook won ze twee keer de Deense beker en Deense Supercup. Europees gezien stond ze twee keer in de finale van de EHF Cup, die sloot Polman beide keren verliezend af. Bij Rapid Bucuresti kwam ze niet in de buurt van de prijzen.

Dat lukte bij het nationale team wel. En hoe. In 2019 werd Polman met de 'Gouden Generatie' wereldkampioen in Japan. Dat toernooi werd ze ook verkozen tot beste speelster. Polman won met Oranje ook nog zilver en brons op een WK. Op EK's greep ze ook zilver en brons. Polman, haar partner Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn zullen na haar carrière terugkeren in Nederland.

Op 23 mei speelt ze haar laatste wedstrijd tegen Minaur Baia Mare. In de toekomst zal ze ongetwijfeld weer wat televisiewerk gaan doen.