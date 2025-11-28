De Nederlandse handbalsters spelen tijdens het aankomende WK hun thuiswedstrijden in Ahoy, Rotterdam. Een stad waar de geliefde van Estavana Polman, ex-voetballer Rafael van der Vaart, door zijn verleden bij Ajax niet al te populair is. "Als ze met eieren beginnen te gooien..."

Handbalicoon Polman is zich aan het opmaken voor haar laatste kunststukje met het Nederlandse team. Vrijdagavond begint voor Oranje het WK in eigen land met het eerste duel tegen Argentinië. In een interview met ViaPlay onthulde de 33-jarige Polman dat Van der Vaart er de eerste duels nog niet bij is, maar later wel komt overvliegen vanuit Boekarest.

'Even heel chaotisch met de planning'

De afwezigheid heeft alles te maken met hun achtjarige dochter Jesslynn. "Die moet gewoon naar school", zo zegt Polman. Wanneer Van der Vaart wel komt kijken, moet ze nog plannen. "Ik ben even heel chaotisch met de planning. Maar hij komt zeker en mijn dochter ook. We moeten dat gewoon nog even goed regelen. En hoeveel ze er komen kijken? Dat ligt eraan hoe ver we komen."

'Hij doet maar een helm op'

Als de vriend van Polman bij zijn geliefde komt kijken, moet Van der Vaart wel een pikant uitstapje maken. De handbalsters spelen namelijk in Rotterdam, een stad waar de oud-voetballer niet heel erg geliefd is wegens zijn Ajax-verleden.

Polman vindt het dan ook maar al te leuk om daar grapjes over te maken. "Hij doet maar een helm op, als ze met eieren beginnen te gooien." Toch verzekert ze dat Van der Vaart dat gewoon durft. "Hij komt daar voor mij, niet voor het voetbal", zo sluit ze af.

WK handbal

Het WK begint dus vrijdagavond voor Polman en de rest van de Nederlandse vrouwen. Naast Argentinië speelt Nederlands in de hoofdfase tegen Egypte (zondag 30 november) en Oostenrijk (dinsdag 2 december).

Beluister de Sportnieuws.nl-podcast WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.

Reageer en praat mee!