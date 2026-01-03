Estelle Cruijff was jarenlang samen met oud-topvoetballer Ruud Gullit. Het huwelijk liep in 2013 stuk en na de scheiding moest ze haar leven opnieuw oppakken. Dat was een moeilijke tijd, onthult de 47-jarige.

Cruijff en Gullit stapten in 2000 in het huwelijksbootje. De tv-persoonlijkheid was toen pas 21 jaar oud. "Ik was heel jong toen ik van huis uit ging trouwen en samenwonen", beaamt ze in gesprek met LINDA. Het stel kreeg samen twee kinderen: Joëlle en Maxim.

Overlevingsstand

In 2013 werd er een punt achter het huwelijk gezet. "Na de scheiding moest ik leren hoe dat werkt, een leven als alleenstaande moeder", vertelt Cruijff. "Ik deed het vanuit overlevingsstand. Ik weet niet of ik in die jaren alles goed heb gedaan, maar ik deed het zo goed als ik kon.”

Haar dochter sprak zich in het interview ook uit over die periode. "Ik was veertien toen mijn ouders uit elkaar gingen. Ik voelde me een beetje de postduif in het over brengen van dingen", aldus de 28-jarige. "Scheidende ouders zijn nooit leuk en in ons geval speelden ook de media een rol. Het is moeilijk als de paparazzi in je voortuin liggen en je niet eens naar je eigen voordeur kunt."

Daten

Cruijff kreeg na de scheiding nog een relatie met ex-topkickbokser Badr Hari, maar is inmiddels al een tijd single. Er is nog geen nieuwe liefde op haar pad gekomen. "Nou schat, zullen we het daar maar niet over hebben?", reageert ze op de vraag of ze aan het daten is. "Dat je beste vriend je man wordt, da’s mijn droom. Mijn kinderen heb ik geleerd respect boven verliefdheid te kiezen. Het gaat er niet om wat je geliefde zegt, maar wat-ie doet.”

Cruijff sprak recent nog bij RTL Boulevard over haar gebroken hart, nadat Gullit vreemdging. "Het is niet eens de daad, maar het is het vertrouwen dat breekt. Dat iemand met je hart en je gevoelens speelt. Dat iemand waar je zoveel van houdt, je zoveel pijn kan doen. Dat is heel verdrietig. Mijn huis is mijn haard. Mijn veilige plek. En dat had ik niet meer. Ik heb de grootste muil, maar een klein hartje. Daar werd op gestampt", zei ze.