Jonjo Shelvey speelde in zijn carrière voor clubs als Liverpool en Newcastle United, maar het was niet altijd koek en ei voor de 33-jarige middenvelder. Een overstap naar de Turkse club Caykur Rizespor zorgde voor een opvallende verslaving aan pillen.

Dat verklaart Shelvey in de podcast Under The Cosh. De 33-jarige Shelvey begon zijn voetbalcarrière bij Arsenal, speelde in de jeugd ook voor West Ham United en later voor Charlton Athletic. Van daaruit vertrok hij in januari 2010 naar een roemrucht adres: Liverpool, aan het einde van het tijdperk van trainer Rafael Benítez.

Vervolgens speelde Shelvey voor nog meer clubs in Groot-Brittannië, waaronder Newcastle United en Nottingham Forest. In 2023 stapte hij over naar het Turkse Rizespor, waar hij de zwaarste periode van zijn leven doormaakte.

'Ik raakte verslaafd aan slaappillen'

"Toen ik naar Turkije ging, leefde ik 18 maanden alleen. Het was de zwaarste periode van mijn leven. Ik raakte verslaafd aan slaappillen. Ik kwam thuis van de training en de tijd kroop voorbij", onthulde Shelvey.

De voetballer zocht steeds vaker zijn toevlucht tot medicatie. "De stad was overwegend islamitisch, met slechts drie restaurants. Je kon eigenlijk maar drie dingen doen: Starbucks, McDonald's, Domino's. Ik kwam thuis, staarde naar de vier muren en om de tijd te doden, nam ik drie of vier slaappillen en viel in slaap. De volgende ochtend ging ik direct naar de training, alleen maar om de tijd te doden", aldus de voetballer.

Shelvey 'moest' kiezen: alcohol of pillen

De situatie verbeterde enigszins toen hij overstapte naar de kleinere Istanbulse club Eyüpspor, maar aan zijn verslaving ontsnapte hij niet. "Toen veranderde het in een verslaving. Ik verhuisde naar Istanbul en daar was het levendiger. Je kon uitgaan, maar ik was nog steeds alleen. Ik ben niet het type dat alleen uitgaat."

Ik zei tegen mezelf: 'Als dit zo doorgaat, grijp ik of naar alcohol, of naar pillen.' Alcohol is niet goed voor een voetballer, dus in plaats van te drinken, bleef ik bij de pillen. 'Dan kom ik tenminste niet aan,' dacht ik."

Problemen met zijn gezin

Na verloop van tijd begon zijn verslaving problemen te veroorzaken in zijn gezin. De relatie met zijn kinderen verslechterde en door zijn mislukte avontuur in Turkije, zowel sportief als persoonlijk, verloor hij langzaam de band met zijn kinderen. Zijn vrouw moest alles redden.

"Ik ging rond 13.00 uur naar de training. Om 15.00 uur at ik en dat was mijn laatste maaltijd. Daarna nam ik drie of vier pillen. Rond middernacht werd ik wakker, nam nog eens drie of vier en ging toen naar de ochtendtraining," vertelde hij voor het eerst openlijk over zijn problemen.

Gered door zijn vrouw

"Eerlijk gezegd heeft het mijn relatie met mijn kinderen verpest. Ik was mentaal afwezig. Ik had geluk, mijn vrouw is echt een goede echtgenote. Ze heeft me er eigenlijk uitgetrokken. Het was echt moeilijk. Ik was zo eenzaam. Daarom nam ik pillen, alleen maar om de tijd te doden," voegde hij eraan toe.

Shelvey verliet Turkije in januari vorig jaar en speelt na een korte periode bij Burnley momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten bij de club Arabian Falcons.