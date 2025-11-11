Oud-topvoetbalster Lieke Martens is een nieuw project aangegaan. Daarmee hoopt ze kinderen een lach op hun gezicht te kunnen bezorgen tijdens de feestdagen. Ze schreef een boek over een onderwerp waar ze zelf ook ooit mee worstelde.

Martens heeft namelijk een kinderboek geschreven. In samenwerking met supermarkt Plus werden drie sinterklaasboeken uitgegeven, gemaakt door BN'ers. Naast Martens hebben ook Tijl Beckand en Igone de Jongh hun eigen verhaal.

"Wel een uitdaging natuurlijk, maar heel bijzonder om dat te mogen doen", zegt Martens over het project tegen RTL Boulevard. "Zeker nu ik zelf ook net moeder ben geworden." Het moederschap is voor de Europees kampioen van 2017 nog even wennen. "Het is een heel ander leven. Je bent gewoon aan het ontdekken hoe je bent als moeder. Er zijn veel leuke momenten, maar soms ook zwaar."

Heimwee

Het boek van Martens heet Logeren bij de Sint. Het is een verhaal over heimwee en hoe je daar als kind mee kan omgaan. Het is een onderwerp waar de voormalig Oranje Leeuwin zelf ook mee worstelde in haar carrière, zo vertelde ze eerder.

"Ik heb twaalf jaar alleen in het buitenland gewoond. Dus heimwee was ook wel echt een rode draad in mijn carrière", zei de 32-jarige in een interview. "Ik ben ook wel heel eenzaam geweest." Martens begon haar profcarrière bij Heerenveen en VVV-Venlo. Daarna kwam ze via België, Duitsland en Zweden in 2017 terecht bij FC Barcelona. In 2022 maakte ze de overstap naar PSG. Daar nam ze dit jaar afscheid van haar sportcarrière.

Tijd voor gezin

Heimwee naar de topsport heeft ze in ieder geval niet. "Ik mis het voetballen eigenlijk niet zo", zegt ze tegen RTL Boulevard. "Ik heb alles gegeven voor de sport, maar nu is het tijd voor nieuwe dingen."

Martens en haar man Benjamin van Leer werden in februari ouders van zoontje Lowen. Voor haar zwangerschap nam de 160-voudig international afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei 2024 kwam ze voor het laatst in actie. In 2017 werd ze met de nationale vrouwenploeg kampioen van Europa. Twee jaar later werd ze uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld.