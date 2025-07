Topvoetbalster Lieke Martens staat weer op het voetbalveld nadat ze moeder werd van zoon Lowen. De zwangerschap, bevalling en het herstel waren pittig en de 32-jarige doet een boekje open over een groot gemis.

Martens en haar man Benjamin van Leer werden in februari ouders van zoontje Lowen. De voormalig Oranje Leeuwin laat zich niet snel uit het veld slaan door ongemak, maar de bevalling van haar eerste kind was toch wel zwaar.

"Ik wist wel dat een bevalling pittig kon zijn, maar elf uur lang alleen maar pijn, zonder pijnstilling, was next level. Geen training of wedstrijd komt daar ook maar bij in de buurt", vertelt ze aan Zinzi Magazine.

Na de bevalling was het ook nog even doorbikkelen met de zorg voor de kleine. "De eerste maanden hadden we slaaptekort, nu is er een ritme. Lowen krijgt om vijf uur ’s ochtends nog een fles en dan slaapt hij door tot acht uur.” Martens noemt het moederschap 'nog elke dag bijzonder'.

Herstel

Inmiddels is ze alweer goed aan het herstellen van de zwangerschap. "Na drie maanden stond ik alweer op het veld. Twee weken eerder begon ik alweer voorzichtig te trainen bij de club. Het voelde gewoon lekker in mijn lijf. Ik ben geen pieper. Gewoon gaan", zegt ze.

Fysiek is ze weer bijna helemaal de oude. "Mijn buikspieren zijn nog niet helemaal terug, maar mijn benen zijn goed.” Ze onthult ook wat er niet mag ontbreken in haar dieet: steak tartare. "Oh, die heb ik zo gemist tijdens mijn zwangerschap. Dat was het eerste wat ik at na de geboorte van Lowen."

Voor haar zwangerschap nam de 160-voudig international afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei 2024 kwam ze voor het laatst in actie. In 2017 werd ze met de nationale vrouwenploeg kampioen van Europa. Twee jaar later werd ze uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld.

Het Nederlandse vrouwenelftal begint deze week weer aan het EK. De Oranje Leeuwinnen nemen het zaterdag in het eerste groepsduel op tegen Wales. Daarna volgen Engeland en Frankrijk als tegenstanders in de poule.

