Louis van Gaal beleefde een ontzettend indrukwekkende week. De voormalig topcoach zette zich als ambassadeur van het goede doel Spieren voor Spieren volop in voor de actie 3FM Serious Request. Dat wierp zijn vruchten af, want er werd een recordbedrag ingezameld voor de stichting. Van Gaal spreekt daar donderdag zijn dank voor uit aan heel Nederland.

Van Gaal is al de hele eeuw betrokken bij Spieren voor Spieren, het goede doel dat opkomt voor kinderen met een spierziekte in Nederland. Eerst als ambassadeur en vanaf 2014 zelfs als ere-ambassadeur. Van Gaal is inmiddels 74 jaar oud, maar daar was de afgelopen week weinig van te merken.

De voormalig toptrainer deed werkelijk alles dat in zijn macht lag om aandacht te vestigen op Serious Request en via die wijze zoveel mogelijk geld op te halen. Voor de actie van 3FM worden drie DJ's, deze keer Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer, een week opgesloten in het Glazen Huis en ze mogen daarbij niet eten. Luisteraars kunnen voor geld liedjes aanvragen.

De DJ's werden woensdag uit het huis in Den Bosch bevrijd en daarna werd ook direct de eindstand bekendgemaakt. Toen bleek dat er maar liefst 18.423.566 euro was opgehaald. Daarmee werd het record van Serious Request uit 2012 met enkele miljoenen euro's verbroken.

Dankwoord Van Gaal

Van Gaal besloot daarom om een dag later nog een bedankfilmpje op te nemen en plaatste die op zijn Instagram: "Beste Nederlanders, wat een ongelofelijk bedrag. Samen met heel Nederland hebben we een record neergezet. Namens mijn vrouw Truus, het hele team van Spieren voor Spieren en mijzelf wil ik jullie daar uit de grond van ons hart voor bedanken. Het is indrukwekkend om te zien hoe ons land deze week is samengekomen om de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte weer perspectief op een toekomst te geven."

"Dit is waar Nederland voor staat", vervolgt de voormalig bondscoach. "Samenkomen voor een doel, waar dat eerder het Nederlands elftal was of de Elstedentocht, stond dit jaar 3FM Serious Request centraal. En hoe! Heel Nederland kwam letterlijk in beweging. Jong en oud, schouder aan schouder met een gezamenlijk doel. Mensen die voor elkaar opstaan en laten zien dat we samen echt het verschil kunnen maken."

'Ik ben ongelooflijk trots'

Er waren nog een aantal mensen die hij in het bijzonder wilde bedanken: "Een woord van dank gaat uit aan de DJ's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer, die met hun energie betrokkenheid en enthousiasme aan de basis staan van het ongelofelijke succes van deze editie. Daarnaast willen wij het volledige team van 3FM, de burgemeester en de gemeente Den Bosch en alle andere betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt graag bedanken."

Tot slot keek Van Gaal ook vooruit: "Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2026. Nogmaals, dank jullie wel. Ik ben ongelooflijk trots op jullie."