Oud-topvoetballer Wesley Sneijder onthulde afgelopen week dat hij nog goed contact heeft met zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau. Dat blijkt ook uit beelden van de twee tijdens een sportwedstrijd in Amerika. De twee zitten samen met zoontje Xess Xava op de tribune.

De recordinternational van Oranje reisde af naar de Verenigde Staten om de wedstrijd tussen zijn oude club Real Madrid en Juventus bij te wonen op het WK voor clubs. Dat deed hij niet alleen, maar samen met zijn ex-vrouw en zoon.

Real Madrid

Yolanthe woont in de VS met Xess Xava, in Los Angeles. Vol spanning gingen ze, samen met Sneijder, richting het Hard Rock Stadium in Miami om de club waar de oud-voetballer tussen 2007 en 2009 speelde aan te moedigen. Cabau deelt in haar Instagram Stories dat ze samen in een busje onderweg zijn naar de wedstrijd.

Ze konden uiteindelijk juichen voor hun favoriete club. Real Madrid won de kwartfinale met 1-0 en gaat dus ten koste van Juventus naar de halve eindstrijd. Daarin treft het zaterdag Dortmund.

Scheiding

Sneijder en Cabau hadden waren tussen 2010 en 2019 getrouwd. Ze kregen samen één kind: Xess Xava. Daardoor hebben de twee nog steeds iedere dag contact. "Hoewel onze wegen gescheiden zijn, delen we een band die ons kind boven alles prioriteit geeft",onthulde Cabau eerder over hun huidige realtie. Sneijder had al een zoon uit een eerdere relatie: Jessey.

De twee staan de laatste tijd weer flink in de belangstelling. Dat heeft te maken met de realityserie van Yolanthe die afgelopen maand verscheen op Netflix. Bovendien was Sneijder te zien in het programma Het waren 2 fantastische dagen op SBS 6. Daarin deed hij een boekje open over zijn ex-vrouw en zijn nieuwe vriendin.

Nieuwe relatie

De voormalig Oranje-international is al een tijd samen met de 23-jarige Romy Lukassen. "Ja, ik maak me niet zo druk om dat leeftijdsverschil van bijna 17 jaar. Als het goed is, dan is het goed", zei hij daarover. Hij gaf toe 'niet verliefd' te zijn op haar, maar wel 'gevoelens' te hebben.

Sneijder vertelde in het programma ook dat hij er 'geen vrede mee zou hebben' als Yolanthe een nieuwe vriend zou krijgen. "Ik zou het wel accepteren, dat is wat anders."