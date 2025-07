Toptennissers Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa zijn misschien wel het bekendste en meest geliefde tenniskoppel van het moment. Toch gaan er steeds meer geruchten rond over een relatiebreuk. De twee werden vroeg uitgeschakeld op Wimbledon en lijken andere dingen aan hun hoofd te hebben.

Verschillende media merken een verandering op bij Tsitsidosa, zoals het koppel door fans ook wel wordt genoemd. De Griek en Spaanse volgen elkaar ook niet meer op Instagram. Ze werden allebei maandag in de eerste ronde van de Grand Slam in Londen uitgeschakeld.

De als negende geplaatste Badosa verloor in drie sets (6-2, 3-6, 6-4) van Katie Boulter. Tsitsipas, nummer 26 van de wereld, gaf op met rugklachten na twee verloren sets tegen Valentin Royer.

Pijnlijk

Na afloop zat de 26-jarige Griek er helemaal doorheen. "Het is heel moeilijk om te beschrijven. Ik voer zoveel gevechten op dit moment. Het is heel pijnlijk om mezef in zo'n situatie te zien. Iets dat ik haat, is opgeven of stoppen tijdens een wedstrijd."

Mogelijk is er dus ook in zijn privéleven meer aan de hand. Tsitsipas verwijderde namelijk alle foto's met Badosa van zijn Instagram. Het stel maakte in 2023 hun relatie bekend. Vorig jaar gingen ze al een tijdje uit elkaar. Ze konden elkaar toch niet missen en na drie weken werd de liefde toch weer aangewakkerd.

Tsitsipas en Badosa staan nog wel samen ingeschreven voor het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. "We kunnen weer van elkaars gezelschap genieten op de tennisbaan en zullen wat moois neerzetten", waren de woorden van de tennisser bij de aankondiging van hun samenwerking.

Emma Raducanu en Carlos Alcaraz

Sinds de bekendmaking van de gemengde dubbels op het grandslamtoernooi staan ook Emma Raducanu en Carlos Alcaraz in de spotlight vanwege een vermeende liefdesrelatie. Die geluiden werden alsmaar sterker toen Raducanu onlangs de winnende finale van Alcaraz bijwoonde op Queen's. Toch trapte Raducanu op de rem door te zeggen dat ze 'gewoon vrienden' is met Alcaraz.

Alles over Wimbledon

