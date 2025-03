Nederlandse padeltopper trekt stoute schoenen aan richting pikante sponsor: 'Ik wilde deze deal al heel lang'

De Nederlandse padelster Steffie Weterings heeft een opvallende nieuwe sponsor: EasyToys. Tijdens het NK padel in Eindhoven zal ze voor het eerst met het logo van de seksspeeltjeswinkel op haar tenue spelen. Ze heeft het merk zelf benaderd.

"Niet iedereen was meteen enthousiast", vertelt Weterings in De Ochtendshow van Radio 538. Ander partners wilden namelijk niet met seksspeeltjes geassocieerd worden. "Het zijn natuurlijk hele toffe dingen. Maar niet iedereen staat ervoor open en het is nog een beetje taboe."

'Match made in heaven'

De toppadelster is zelf heel open-minded en zag een samenwerking dan ook meteen zitten. "Ik heb ze zelf benaderd", onthult ze. "Het is een deal die ik al lange tijd wilde. Het is gewoon een klein beetje anders net zoals ik. Dus ik dacht: dit is echt een match made in heaven. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt."

Weterings sprak zich eerder al uit over haar eigen karakter. Dat omschrijft ze als 'brutaal' en 'ondeugend'. Eigenschappen die perfect passen bij een merk als EasyToys. Daarnaast hoopt ze dat de spraakmakende sponsor meer aandacht oplevert voor de sport.

Ontwikkeling van de sport

De sport is namelijk nog best wel klein. "De Padel Tour is wel heel erg aan het ontwikkelen. We hebben afgelopen jaar ook een Premier Padel-toernooi gehad in Rotterdam, dat was echt mega drukbezocht. Dus het wordt wel populair, maar op tv is het nog niet zo groot als bijvoorbeeld tennis of voetbal."

Weterings kan dan ook niet leven van de sport. "Helaas niet", lacht ze. "Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Mijn vader zegt ook altijd: 'Ik weet niet waarom je dit doet want je gaat er niet rijk van worden'." Daarom zijn sponsoren ook zo belangrijk. Daarnaast geeft ze padellessen om wat bij te verdienen.

NK Padel in Eindhoven

Komend weekend jaagt ze op het Nederlands kampioenschap in Eindhoven. Ze pakte in 2023 met haar dubbelpartner Marcella Koek ook al de titel op het NK.