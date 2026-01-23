Irene Schouten mag dan al even gestopt zijn met schaatsen op het allerhoogste niveau, topfit is de drievoudig olympisch kampioene nog altijd. Dat bleek deze week wel in Amsterdam, waar Schouten veel indruk maakte tijdens de vijfde editie van het Hyrox-weekend in onze hoofdstad.

Schouten trotseerde, net als in totaal zo'n 20.000 anderen verspreid over meerdere dagen, de pittige fitnessuitdaging. Hyrox wint al jaren aan populairiteit. Het is een wedstrijd waarin deelnemers, al dan niet in duo's, acht kilometer hardlopen en tussendoor acht verschillende krachtoefeningen moeten uitvoeren. In Amsterdam deed menig oud-topsporter mee, zoals Erben Wennemars, Naomi van As en Ellen Hoog.

En Schouten dus. De ex-topschaatsster vormde een duo met Sophie Holtrop en dat tweetal maakte indruk in de RAI in Amsterdam. Samen klokten ze een tijd van 01:06:39, absoluut geen onverdienstelijke tijd voor het tweetal.

Joy Beune onder de indruk

Niet gek dus dat het Instagram-account van Hyrox Benelux de twee veelvuldig in beeld namen en er zelfs een post van maakten. Schouten ziet onderweg zichtbaar af, maar komt samen met haar kompaan juichend over de streep. Voormalig collega Joy Beune, die dit weekend in actie komt in Inzell tijdens de World Cup schaatsen, is onder de indruk. Ze reageert met twee 'vuur-emoji's' onder de video.

De drievoudig olympisch kampioene zelf deelt ook nog een foto van haar en Holtrop, maar dan wel voordat ze aan de bak moesten. "Toen we nog fris en fruitig waren", is het veelzeggende bijschrift.

Imponerende schaatscarrière

Schouten beëndigde begin 2024 haar indrukwekkende schaatscarrière, na onder meer drie olympische gouden plakken en meerdere wereldtitels. De topschaatsster kondigde kort daarna aan zwanger te zijn en beviel in december 2024 van zoontje Dirk.

Even lonkte er nog een terugkeer als marathonschaatsster, maar na één race en plannen om een eigen ploeg te beginnen kondigde Schouten toch een definitief einde van haar schaatsloopbaan aan. Vanwege de gezondheidsproblemen van haar zoontje kon ze een druk schaatsleven er niet bij hebben.

Nieuwe stap van Irene Schouten

Desalniettemin blijft ze dus topfit, getuige haar tijd tijdens het evenement in Amsterdam. Schouten is inmiddels ook het ondernemerschap ingerold. Ze opende samen met Suus Bakker meerdere Reformer Pilates-studio's.

