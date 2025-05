Drie Nederlandse judoka's geschorst na gemiste dopingcontroles

Judoka's Frank de Wit, Michael Korrel en Noël van 't End zijn de komende periode geschorst. Ze hebben geen geldige dopingtests uitgevoerd. Dat meldt Judo Bond Nederland.

De Wit, Korrel en Van 't End gingen drie keer in een periode van twaalf maanden in de fout met het doorgeven van hun verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. Die zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om.

Carlos Alcaraz verslaat thuisfavoriet Jannik Sinner in Rome en wint Italian Open Carlos Alcaraz heeft de Italian Open gewonnen. Hij versloeg thuisfavoriet Jannik Sinner, die op het toernooi terugkeerde na een dopingschorsing, in Rome. Na een spannende eerste set wist Alcaraz het in de tweede set snel af te maken.

Schikkingen

"Om op korte termijn duidelijkheid te hebben en om langdurige en kostbare procedures te voorkomen, hebben zij ervoor gekozen een schikkingsvoorstel van de Nederlandse Dopingautoriteit te accepteren", schrijft de bond in een persbericht. "Die schikkingen zijn inmiddels aangevangen en zij mogen over een aantal maanden weer deelnemen aan trainingen en wedstrijden."

Korrel en De Wit zouden volgende maand niet in actie komen op het WK in Boedapest vanwege blessures. De zaak rond Van 't End was al enige tijd bekend. Hij verloor in februari een rechtszaak in verband met zijn whereabouts. De rechtbank in Utrecht ging niet mee in het verweer van de 33-jarige voormalig wereldkampioen tegen zijn derde fout in 2022.

Nederlandse oud-tennisser en coach onthult betrokkenheid bij dopingschandaal Oud-tennisser Thiemo de Bakker (36) heeft in zijn autobiografie 'Breekpunt' onthult dat hij in 2016 positief getest werd op doping. Toch wist de Nederlander een schorsing te ontlopen.

Rechtszaak

Met een bezwaar bij de Dopingautoriteit en vervolgens het aanspannen van de rechtszaak probeerde Van 't End te voorkomen dat de tuchtrechter een uitspraak zou doen. Volgens de judoka gaat de in de sport belangrijke tuchtrechter hier niet over, maar is dit aan de bestuursrechter.