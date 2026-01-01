Edwin van der Sar heeft op de valreep nog iets heel bijzonders gedaan in 2025. De voormalig topkeeper deelt op zijn sociale media enkele foto's van wel hele gedurfde activiteit tijdens een vakantie met zijn gezin.

Van der Sar blijkt niet bepaald bang aangelegd te zijn, want hij trok in de laatste week van het jaar naar de bergketen Djabal Achdar in Oman. Daar was hij samen met zijn vrouw Annemarie en hun kinderen Joe en Lynn. Het gezin besloot om daar iets te doen wat menig persoon waarschijnlijk niet eens voor enkele miljoenen euro's zou gaan doen.

Gedurfde activiteit

De voormalig topkeeper van onder meer Manchester United, Ajax en Juventus plaatst op zijn Instagram namelijk foto's waarop te zien is dat hij en zijn familie een berg beklimmen. Daar kun je beter geen hoogtevrees voor hebben, want Van der Sar hangt op één van de plaatjes met bijna zijn volledige lichaam boven het ravijn. Hij lijkt daarbij niet bang te zijn voor de ruim 2000 lege meters onder hem, want dat is ongeveer de hoogte waarop hij hangt.

Van der Sar deelt ook nog een filmpje waarin hij over een heel dun koord over een ravijn wandelt en dan moet je dus ook veel vertrouwen in het materiaal hebben. De oud-topkeeper lijkt zich echter geen enkele zorgen te maken en kijkt tijdens het lopen rustig om zich heen om de omgeving te bewonderen. Ook de andere gezinsleden hebben het vooral naar hun zin.

De 130-voudig international van Oranje noemt de beklimming één van de mooiste momenten van het jaar: "We hebben dit jaar een aantal fantastische dingen gedaan, maar vorige week was echt intens tijdens onze familiereis door Oman! We hebben een berg beklommen op 2000 meter hoogte en dat was een onvergetelijke ervaring voor ons allemaal."

Zware periode achter de rug

Van der Sar lijkt gelukkig weer helemaal de oude nadat twee jaar geleden het noodlot toesloeg bij de legendarisch ex-keeper. Hij werd in 2023 namelijk getroffen door een hersenbloeding, iets dat zijn vrouw dertien jaar eerder ook al was overkomen. Geluk bij een ongeluk was dat zij daardoor precies wist hoe ze moest handelen toen het haar man gebeurde.

De oud-voetballer stopte enkele maanden voordat hij de hersenbloeding kreeg als algemeen directeur van Ajax. Van der Sar kreeg die functie in 2016 nadat hij eerst vier jaar directeur marketing was geweest.

In de periode dat hij algemeen directeur was, boekte Ajax flink wat successen op nationaal en Europees niveau. De club werd vier keer landskampioen, won twee keer de beker, haalde de halve finales van de Champions League en stond in de finale van de Europa League.