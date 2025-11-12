In de familie Wennemars draait het om schaatsen. Vader Erben werd twee keer wereldkampioen en ook zoon Joep heeft inmiddels goud op een WK gewonnen. Sinds begin 2025 is er ook een schoondochter die goed is op ijzers: Suzanne Schulting. Die maakte een beladen keuze voorafgaand het olympisch seizoen waar veel rumoer door ontstond. Onterecht in de ogen van haar schoonvader.

Schulting domineerde jarenlang het mondiale shorttrack. Door een enkelblessure voelde ze zich in 2024 genoodzaakt om zich op de langebaan te richten. Met succes, want Schulting plaatste zich voor de World Cups en werd wereldkampioene op de teamsprint in Hamar. In het voorjaar maakte Schulting de beslissing om zich op het langebanen te richten en haar eerste liefde shorttrack links te laten liggen.

Schulting begon het schaatsseizoen op de NK afstanden echter met een flinke teleurstelling. Ze viel buiten de startbewijzen voor de World Cups op zowel de 500 als 1000 meter. Dus vraagt journalist Erik Dijkstra zich hardop af of het goed komt met Schulting. "Nee, het ís goed met Suzanne Schulting", countert Wennemars. "Maar denk je dat ze zich plaatst voor de Spelen?", wil Dijkstra weten. Schultings schoonvader denkt van wel.

Wennemars staat achter keuze Schulting

"Wat ik grappig vind: iedereen heeft er een mening over", zegt Wennemars bij de Bureau Sport Podcast. "Wat ik leuk vind aan haar, zij heeft daar helemaal geen boodschap aan. Zij doet gewoon wat ze leuk vindt."

"Zij heeft gewoon drie gouden olympische medailles in de kast hangen", benoemt Wennemars. "Niemand maakt haar wat. Als je dan zo onafhankelijk en zo vrij daarin je eigen keuze maakt. Omdat je dat gewoon leuk vindt, om de moeilijke weg in te gaan. Wie zijn wij dan om te oordelen? Dat vind ik heel sterk."

Wennemars geeft geen advies

Ondanks zijn eigen rijke carrière - en het feit dat hij schaatsanalist is - blijft Wennemars uit de buurt van advies. "Dit is iets waar ik niks over te zeggen heb en mij ook helemaal niet aangaat. Ik vermijd dat zo veel mogelijk. Dat is ook een beetje de leeftijd die ze hebben", denkt Wennemars.

"Datzelfde geldt ook voor Joep (zijn zoon, red.). Ik merk dat ik daar geen dingen meer over moet zeggen. Ten eerste krijg ik heel veel weerstand bij Joep. En het is ook niet mijn taak", vindt senior. "Hij heeft een eigen trainer. Het is alleen maar achtervang als vader."