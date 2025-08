Topschaatser Joep Wennemars heeft heeft zich flink in het zweet gewerkt. Zo valt te zien op beelden van Team Essent. Het schaatsteam heeft een nieuwe testfiets aangeschaft en laat Wennemars zich flink uit de naad werken.

"Nieuwe (test)fietsdag. Joep Wennemars weet wel hoe zo'n ding werkt", schrijft het schaatsteam bij de beelden waarop te zien is dat de schaatskampioen op de 1.000 meter wordt aangemoedigd om het uiterste uit zichzelf te halen op het nieuwe apparaat. Op de video is te zien dat hij het zichtbaar zwaar heeft.

New (test) bike day 😜@joepwennemars weet wel hoe zo’n ding werkt 📈💪 pic.twitter.com/KivVPBuivN — Team Essent (@teamessent_) July 31, 2025

Zware trainingssessies

Wellicht weet de schaatser zijn vader en broertje te inspireren met zijn explosieve sessie op het apparaat. Joep's vader en oud-topschaatser Erben Wennemars en broertje Niels Wennemars houden namelijk ook wel van een sportieve uitdaging. Op sociale media delen de twee Hyrox-fanaten regelmatig beelden van zware trainingssessies.

Eerder dit jaar deden ze als duo mee aan een Hyrox-wedstrijd, waar zij als tweede eindigden. Op beelden die Niels deelde op Instagram was te zien hoe de familie hun schuur heeft omgebouwd tot een soort van krachthonk, met onder andere een SkiErg.

PEC Zwolle

Naast hun passie voor zware kracht- een duurtraining is de familie ook fan van PEC Zwolle. Dat heeft pa Wennemars er bij zijn zoons met de paplepel ingegoten door zijn zoons al op jonge leeftijd mee te nemen naar het MAC³PARK stadion. Seizoenskaarthouder Joep werd dan ook flink in het zonnetje gezet na zijn geweldige prestatie op de 1.000 meter in maart van dit jaar in Hamar, waar hij de wereldtitel pakte.

Tijdens de rust tijdens een thuiswedstrijd van PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk werd hij gehuldigd in het stadion van de Zwollenaren, waarbij hij een bijzonder shirt van hen ontving. Daarnaast mocht de schaatser onlangs poseren in het nieuwe thuisshirt van de club. 'World champion, world class shirt', was de veelzeggende bijtekst van PEC Zwolle op Instagram, bij foto's waarop de schaatser zich toonde in het nieuwe shirt.