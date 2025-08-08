De familie Wennemars maakt een hoop mee, ook buiten de schaatsbaan. De vrouw van voormalig topschaatser Erben, Renate Wennemars, beleefde in haar eigen huis een avontuurtje en deelt daar dolgraag de nodige details over.

Renate was niet alleen, want ook de jongste zoon Niels zag het gebeuren. Het gebeurde een week geleden en duurde langer dan ze op voorhand dacht. De familie Wennemars had namelijk bezoek van een heel bijzondere duif, zo bleek uit haar column voor het Algemeen Dagblad.

Bakjes met voer

Het bleek namelijk een postduif met ringetjes om beide pootjes. "we hoopten maar dat hij alleen even moest aansterken om zijn weg te kunnen vervolgen en zatten bakjes met water en voer neer, gokkend dat hij muesli, lijnzaand en rijst lustte." Nou, dat bleek zo.

"De volgende dag was hij er nog steeds. Misschien was hij nog niet sterk genoeg en dus kreeg hij weer wat eten. Maar de duif bleef." Vervolgens nam Renate maar rigoureuze maatregelen door hem geen eten te geven. Dat haalde weinig uit, want ook zonder eten wilde de vogel van geen wijken weten.

Eigenaar wist van niets

Het noopte Renate tot een ander besluit. Via de site van de duivensportbond wilde ze de eigenaar opsporen. Daarvoor moest de ring gelezen worden bij het pootje van de duif. Dat lukte na een aantal dagen, waarna Renate de eigenaar opbelde. Die wist van niets. "Of we hem even wilden vangen en in een doos of krat bewaren, dan zou hem hem ophalen."

En zo geschiedde. De eigenaar kwam een dag later en nam de vogel op zijn gemak weer meer naar huis. Renates avontuur kwam zo ten einde. "We gaan haar nog missen."

Renate en Erben Wennemars

Renate en Erben zijn al jarenlang een dolgelukkig stel. De twee trouwden in 2003, toen Erben nog topschaatser was. Renate was in het verleden een bekende tv-presentatrice en onder de achternaam Van der Zalm. Samen kregen ze twee zoons. Joep is de oudste en boekte eerder dit jaar een gigantisch sportief succes. Hij werd in Hamar wereldkampioen op de 1000 meter.

Ook zoon Niels is bijzonder sportief. Hij heeft samen met zijn vader de sportdiscipline hyrox ontdekt en is daar zeer bedreven in.