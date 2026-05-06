Erben Wennemars staat net als veel Nederlanders op 5 mei stil bij Bevrijdingsdag. Het 50-jarige schaatsicoon hoefde na zijn recente verhuizing niet ver van huis om de vrijheid te vieren op een bevrijdingsfestival. Daar was de voormalig topschaatser getuige van een bijzondere actie van zijn favoriete voetbalclub.

Wennemars toog naar het Bevrijdingsfestival Overijssel, wat in het Park de Wezenlanden in Zwolle wordt georganiseerd. Op de 34e editie van het feest werd gevierd dat Nederland 81 jaar geleden uit de bezetting van Nazi-Duitsland werd bevrijd. Een dag daarvoor stond de schaatslegende al stil bij Dodenherdenking. "Laten we nooit vergeten", schreef Wennemars bij een video van het oorlogsmonument in Zwolle.

Op dinsdag kon Wennemars genieten van shows van bekende namen en bands. Onder meer Di-Rect, Typhoon & Sticks en Kensington gaven een optreden. Wennemars was dan ook niet weg te slaan bij het festival en was bij het optreden van Typhoon & Sticks zelfs getuige van een opmerkelijke stunt.

Zij traden op het festival op in een nooit eerder vertoond shirt van PEC Zwolle. Dat bleek het nieuwe uitshirt van de club te zijn en die werd bij het festival gelanceerd. "Wacht... wat?! Sticks en Typhoon hebben net het hoofdpodium betreden in ons nieuwe shirt?!", schreef PEC op Instagram. De club uit Zwolle handhaafde zich afgelopen weekend definitief in de Eredivisie.

Wennemars filmde het duo zelf ook in de shirts van PEC en was dus getuige van de bijzondere lancering. De oud-topschaatser is zelf fan van de voetbalclub en bekleedde ook allerlei functies. Wennemars maakte in het verleden onderdeel uit van de raad van commissarissen en was ook een tijdje werkzaam als performance coach.

Verhuizing naar Zwolle

Wennemars woonde 17 jaar met zijn vrouw Renate en zoons (schaatser) Joep en (influencer) Niels in Dalfsen. Een paar weken terug trokken ze voor het laatst de deur achter zich dicht. Inmiddels wonen ze dus weer in Zwolle. Wennemars stond nog prachtig stil bij de verhuizing. "Dalfsen is voor mij niet zomaar een plek. Het is mijn dorp. Daar ben ik geboren, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, daar woont mijn familie en daar ligt een groot deel van mijn leven", schreef hij.

Nu is hij terug in Zwolle, waar hij en Renate eerder al tien jaar woonden. "Waar onze kinderen geboren zijn, waar wij getrouwd zijn… en die altijd een beetje aan ons is blijven trekken", schetste Wennemars. Nu de kinderen oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen, "voelt het goed om terug te gaan". Wennemars: "We hebben er ontzettend veel zin in om hier weer ons leven op te bouwen en opnieuw onze plek te vinden."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover